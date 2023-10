Südzucker erhöht nach guten Geschäften erneut Ergebnisprognose

MANNHEIM (dpa-AFX) - Nach gut laufenden Zuckergeschäften im ersten Halbjahr erhöht der Südzucker -Konzern zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Ergebnisprognose. Die Mannheimer erwarten jetzt für 2023 ein operatives Ergebnis zwischen 900 Millionen Euro und einer Milliarde Euro. Bisher hatte der Konzern 850 bis 950 Millionen Euro auf dem Zettel. Das teilte der Konzern am Donnerstag in Mannheim mit. Beim Umsatz wird das Management allerdings etwas vorsichtiger: Bisher hatte die Konzernführung mit Erlösen zwischen 10,4 bis 10,9 Milliarden Euro gerechnet, jetzt wurde die Spanne auf 10,0 bis 10,5 Milliarden Euro gesenkt. Damit läge der Umsatz aber immer noch über dem Vorjahreswert, hieß es.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres bis Ende August konnte der Konzern seinen Umsatz um 10 Prozent auf 5,078 Milliarden Euro steigern. Das operative Ergebnis stieg in diesem Zeitraum von 316 Millionen Euro auf 592 Millionen Euro. Gerade im Zuckergeschäft konnte der Konzern trotz rückläufiger Absatzmengen dank Preiserhöhungen deutlich zulegen./knd/stk

Die Suedzucker Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,39 % und einem Kurs von 14,50EUR gehandelt.