BASF vor Quartalsbericht: Analysten senken Daumen und Kursziel - Dividenden nicht gedeckt!

Der Chemieriese BASF wird in drei Wochen seinen Quartalsbericht vorlegen, und Analysten senken bereits im Vorfeld ihre Daumen. Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die BASF-Aktie von 50 auf 45 Euro gesenkt, behält jedoch die Bewertung "Hold" bei. Es wird erwartet, dass das Chemieunternehmen in den kommenden zwei Wochen seine Jahresprognose für das operative Ergebnis nach unten korrigiert. Hinweise wie das allgemeine Eingeständnis geringer Mengen in der Industriechemie und der unspektakuläre Trend der Branchenaktien in jüngster Zeit lassen vermuten, dass diese Information am Markt bereits bekannt sei. Trotz einer attraktiven Dividendenrendite seien Dividenden, die nicht durch Gewinne gedeckt sind, kein Anreiz, zyklische Aktien zu behalten. Die Aktie war daraufhin auf ein neues 12-Monats-Tief gefallen. Seit Jahresbeginn haben die Titel rund neun Prozent an Wert verloren.Auch Warbung Research und die Baader Bank äußerten Bedenken, dass der Chemieriese seinen Ausblick senken werde. Die Konsensschätzungen für den Chemiekonzern seien unter diesen Umständen immer noch zu hoch. Die geplante Veräußerung von Unternehmensteilen könnte jedoch ausreichen, dass die Dividendenzahlungen auf dem bisherigen Niveau bleiben.CEO Martin Brudermüller zieht den Verkauf von Geschäftseinheiten im Gesamtwert von bis zu zehn Milliarden Euro in Betracht. Im Fokus des geplanten Verkaufs stehen vier Sektoren, darunter Wintershall Dea, eine Tochterfirma im Bereich Öl- und Gasproduktion. Auch das Katalysatorensegment für Verbrennungsmotoren, Segmente der Lack- und Beschichtungseinheit sowie ausgewählte Produktionsstätten für Lebensmittelzusätze könnten verkauft werden.Die BASF-Aktie leidet unter der schwierigen Situation der Weltkonjunktur. Am 31. Oktober wird der Chemiegigant den Ergebnisbericht vorlegen.

Die BASF Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 42,78EUR gehandelt.