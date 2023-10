Plug Power-Aktie mit unterdurchschnittlicher Entwicklung: Analysten bleiben optimistisch trotz gesenktem Kursziel

Die Plug-Power-Aktie hat sich in letzter Zeit unterdurchschnittlich entwickelt, aber Analysten bleiben optimistisch. Die Citigroup empfiehlt weiterhin den Kauf der Aktie, hat jedoch das Kursziel leicht gesenkt. Die Marktumsatzprognosen scheinen angemessen zu sein, aber die Prognosen für die Bruttomarge im dritten Quartal könnten aufgrund von weniger Elektrolyseur-Verkäufen angepasst werden. Ein möglicher kurzfristiger Impulsgeber für die Aktie könnte die Steuergutschrift für die 45V-Produktion sein, die diesen Monat erwartet wird.Nach der Veröffentlichung der Citigroup-Studie stieg der Aktienkurs um fast zwölf Prozent und notiert auch am nächsten Tag um über zehn Prozent höher. Das Unternehmen prognostiziert einen starken Anstieg der Einnahmen bis 2027 auf rund sechs Milliarden US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat die Aktie jedoch über 42 Prozent an Wert verloren. Das durchschnittliche Analystenrating lautet "Kaufen" und impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 138 Prozent.Auch Bill Peterson von JPMorgan hat kürzlich sein Kursziel für Plug Power gesenkt, bleibt aber optimistisch für die Aktie. Er glaubt, dass das bevorstehende Plug-Symposium kurzfristig zu einer Bewertungssteigerung führen könnte. Im weiteren Verlauf des Jahres werden jedoch bedeutendere Ereignisse erwartet, wie beispielsweise Leitlinien des US-Finanzministeriums zu Steuergutschriften für die Produktion und Entscheidungen über Wasserstoff-Hubs.Die Aktie von Plug Power hat in den letzten Tagen einen starken Anstieg verzeichnet, aber einige Anleger haben möglicherweise bemerkt, dass das Unternehmen seine Umsatzprognose gekürzt hat. Bei einem Symposium hat der Vorstandsvorsitzende die Zukunft des Unternehmens skizziert und der Finanzvorstand hat den finanziellen Weg aufgezeichnet. Die neuen Zahlen haben bei einigen Anlegern für Begeisterung gesorgt, aber es wurde auch darauf hingewiesen, dass die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bereits gesenkt wurde.Das Vertrauen in das Unternehmen ist weiterhin angeschlagen, da Plug Power zwar den Umsatz steigert, aber auch Verluste verzeichnet. Die Aktie bleibt daher nur für risikobereite Anleger geeignet. Es bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen bei den nächsten Quartalszahlen erklären wird, warum der Ausblick für den Jahresumsatz gesenkt wurde.

Die Plug Power Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,31 % und einem Kurs von 7,54EUR gehandelt.