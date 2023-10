Arm Holdings: Analysten sehen beachtliches Wachstumspotenzial - Kursziel auf 70 US-Dollar erhöht!

Der britische Chip-Designer Arm Holdings hat seit seinem Börsengang im September eine volatile Phase durchlaufen. In der vergangenen Woche konnte die Aktie jedoch um etwa vier Prozent zulegen, was für Analysten von JPMorgan eine Chance darstellt. Sie sehen ein beachtliches Wachstumspotenzial für den Börsenneuling und erhöhen das Kursziel auf 70 US-Dollar. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von etwa 30 Prozent.JPMorgan ist der Ansicht, dass Arm Holdings eine starke Position im Bereich der Chips für Computerarchitekturen hat und prognostiziert eine erweiterte Marktbeteiligung im Bereich Automotive und Internet of Things (IoT).Die Experten sind sich weitgehend einig, dass Arm Holdings seinen Wachstumspfad erfolgreich beschreiten wird. Sie erwarten höhere Lizenzgebühren und einen steigenden Anteil am Cloud- und Automarkt. Goldman Sachs geht davon aus, dass Arm seine Präsenz auf dem Smartphone-Markt nicht nur durch höhere Lizenzgebühren ausbauen wird, sondern auch seine Reichweite auf Anwendungen ausdehnen wird, für die es bisher nicht indiziert ist. Goldman Sachs vergibt ein "Buy-Rating" mit einem Kursziel von 62 US-Dollar.Auch JPMorgan sieht Arm Holdings positiv. Analyst Harlan Sur betont, dass das Unternehmen hervorragend positioniert ist, um Chips für Computerstrukturen bereitzustellen. Er ist der Ansicht, dass Arm Holdings voraussichtlich seine Präsenz in den Bereichen Automotive und IoT ausbauen wird. Das Votum des Experten lautet "Overweight" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar.Die Citibank ist ebenfalls optimistisch und geht davon aus, dass Arm Holdings in den nächsten drei Jahren eines der am schnellsten wachsenden großen Chipunternehmen sein wird. Die Experten prognostizieren eine durchschnittliche jährliche Umsatzsteigerung von 18 Prozent. Das Kursziel für die Aktie beträgt daher 65 US-Dollar mit einem "Buy"-Rating.Die Deutsche Bank empfiehlt ebenfalls den Kauf der Aktie und sieht das Kursziel bei 60 US-Dollar. Loop Capital ist noch zuversichtlicher und stuft die Aktie ebenfalls als Kauf ein, mit einem Kursziel von 69 US-Dollar. Rosenblatt ist der optimistischste unter den Analysten und traut Arm Holdings einen Kurs von 82 US-Dollar zu. Das Votum für die Aktie lautet ebenfalls "Buy".Die HSBC hingegen ist skeptisch und sieht Unsicherheiten auf dem Smartphone-Markt, die die Gewinne von Arm Holdings beeinträchtigen könnten. Daher gibt es von der HSBC nur ein "Halten"-Rating und ein Kursziel von 57 US-Dollar.Die Meinungen der Experten deuten darauf hin, dass die Erfolgsgeschichte von Arm Holdings wieder Fahrt aufnehmen könnte. Nach dem Börsengang stieg der Kurs kurzzeitig auf etwas mehr als 69 US-Dollar, fiel dann aber unter den Ausgabepreis. Mittlerweile hat sich die Aktie jedoch erholt und notiert deutlich über 51 US-Dollar. Obwohl die Experten optimistisch sind, kann es an der Börse immer wieder anders kommen als erwartet.

