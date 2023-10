Birkenstock startet an der NYSE: Aktie mit 11% unter Ausgabepreis - Experten sind vorsichtig

Die Aktie des deutschen Schuhherstellers Birkenstock ist mit einem Kurs von 41 US-Dollar an der New Yorker Börse gestartet, was rund elf Prozent unter dem Ausgabepreis liegt. Das Unternehmen wird mit bis zu 8,5 Milliarden US-Dollar bewertet. In den ersten neun Monaten des Jahres konnte Birkenstock seinen Umsatz um 21 Prozent steigern, der Nettogewinn ging jedoch um 20 Prozent zurück. Einige Branchenexperten sind vorsichtig, was den weiteren Weg der Marke angeht, da der Ausgabepreis am unteren Ende der Preisspanne lag. Trotz der Bekanntheit und Partnerschaften mit Luxus-Modelabels wie Dior und Manolo Blahnik könnte die Aktie kurzfristig nicht im Fokus von Einzelhandelsinvestoren stehen. Die Private Equity-Gruppe L Catterton behält weiterhin die Kontrolle über Birkenstock mit einem Anteil von fast 83 Prozent. Der Börsengang wurde von Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Morgan Stanley begleitet.Birkenstock hat den Börsengang an der New York Stock Exchange (NYSE) erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen, das für seine Funktion, Qualität und Tradition bekannt ist, feierte diesen Meilenstein mit einer grünen Indoor-Oase auf dem Parkett der NYSE. Gleichzeitig wurden Pop-up-Stores in New York City eröffnet, um die Marke erlebbar zu machen. Der CEO von Birkenstock, Oliver Reichert, läutete die Glocke der NYSE und betonte die langfristige nachhaltige Wachstumsstrategie des Unternehmens. Die Partnerschaft mit L Catterton hat dazu beigetragen, das weltweite Interesse von Investoren und Konsumenten zu steigern. Der Börsengang ermöglicht es nun einer breiteren Gruppe von Investoren, an Birkenstock teilzuhaben und die demokratische Marke weiterzuentwickeln.Der Börsengang ist der nächste logische Schritt für Birkenstock, nachdem sich die Familie Birkenstock 2013 aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hat. Die Partnerschaft mit L Catterton hat eine neue Phase für das Unternehmen eingeleitet. Durch den Börsengang öffnet sich Birkenstock für eine breitere Gruppe von Investoren und ermöglicht es Konsumenten und Fans, auch als Investor an der Marke teilzuhaben. Die Aktie von Birkenstock wird an der NYSE gehandelt.Hinweis: Die vorstehende Zusammenfassung ist eine automatisierte Übersetzung des Textes. Es können Fehler auftreten. Die Originalnachricht in deutscher Sprache finden Sie unter dem angegebenen Link.

Die Birkenstock Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 38,75EUR gehandelt.