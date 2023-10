DAX steigt über 200-Tage-Linie: Trading-Ideen für den 11. Oktober 2023 und Ausblick bis zum Verfallstag im Oktober

Der DAX zeigt am Donnerstagmorgen weitere Gewinne. Der deutsche Leitindex wird vor dem Xetra-Start um 0,4 Prozent höher auf 15.521 Punkte taxiert. Damit würde der DAX wieder über seine exponentielle 200-Tage-Linie steigen. Die Veröffentlichung des Protokolls der September-Sitzung der US-Notenbank hat zu einer Erleichterung geführt und die US-Anleiherenditen fallen lassen. Die geldpolitische Debatte in der Fed hat sich verschoben und dreht sich nun weniger um die Frage nach der Höhe der Zinsen, sondern vielmehr darum, wie lange der Zins auf erhöhtem Niveau gehalten werden soll. Dies hat zu einem Anstieg der zinssensitiven Technologiewerte im US-Handel geführt. Die asiatischen Börsen haben den positiven Trend am Morgen übernommen.Die Analyse zeigt, dass der DAX einen Ausbruch mit Rücklauf an alten Widerstand geschafft hat. Es werden verschiedene Trading-Ideen für den 11. Oktober 2023 vorgestellt. Das Big Picture hat sich nicht geändert, aber die Chance auf eine Rückeroberung des großen Widerstandes ist gestiegen. Der DAX hat den stärksten Tag des Monats verzeichnet. An der Wall Street konnten neue Monatshochs generiert werden. Der Ausbruch im Nasdaq war trendbestimmend. Es wird auf die Entwicklung an der Wall Street eingegangen und die Termine für den Mittwoch werden vorgestellt.Ein weiterer Artikel gibt einen Ausblick auf die Aussichten des DAX bis zum Verfallstag im Oktober. Der neue Krieg im Nahen Osten hat Auswirkungen auf die Finanzmärkte, aber diese Effekte scheinen begrenzt zu bleiben. Der DAX hat eine massive Unterstützungszone erreicht und die Konstellation zum Verfallstag könnte dem DAX helfen. Es wird auf das aktuelle Verfallstagsdiagramm eingegangen und verschiedene Szenarien werden vorgestellt.Ein weiterer Artikel zeigt, dass die Aktienmärkte die schlimmen Meldungen vom Wochenende schnell verdaut haben. Die US-Indizes waren bereits im Plus und der DAX konnte kräftig zulegen. Die Bullen haben sich nicht entmutigen lassen und die charttechnische Situation des DAX bleibt bullish. Der DAX hat sich aus seiner kurzfristigen Seitwärtskonsolidierung nach oben herauskatapultiert. Der Nasdaq Composite hat ebenfalls sein Kursziel erreicht und das Chartbild hat sich deutlich aufgehellt. Es wird darauf hingewiesen, dass das Chartbild sich schnell wieder ändern kann, insbesondere bei einer Eskalation im Nahen Osten.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 15.474PKT gehandelt.