Ölpreise unter Druck: Konflikt im Nahen Osten sorgt für Unsicherheit am Markt

Die Ölpreise sind am Mittwoch nach anfänglichen Gewinnen stark unter Druck geraten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete zuletzt 85,38 US-Dollar. Das waren 2,27 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung fiel um 2,73 Dollar auf 83,24 Dollar.Die Lage am Erdölmarkt hat sich zuletzt etwas beruhigt, nachdem es zu Wochenbeginn durch den schweren Angriff der Hamas auf Israel große Unsicherheit an den Finanzmärkten gab. Eine Sorge besteht darin, dass sich der Konflikt im ölreichen Nahen Osten ausweiten könnte. Bisher sind jedoch weder Ausfälle am Rohölmarkt noch eine Eskalation des Konflikts eingetreten.Besondere Aufmerksamkeit wird dem Iran zuteil, der als Unterstützer der Hamas gilt und direkt an der wichtigen Meeresenge von Hormus liegt, durch die ein erheblicher Teil der Öltransporte aus der Region verläuft. Eine Blockade dieser Seestraße hätte erhebliche Auswirkungen auf das Erdölangebot aus dem Nahen Osten.Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass die Auswirkungen des Konflikts zwischen Israel und der Hamas begrenzt bleiben könnten. Laut US-Geheimdienstinformationen wurde der Iran von dem Angriff überrascht, was die Wahrscheinlichkeit zusätzlicher Sanktionen gegen iranisches Öl verringern könnte. Zudem hat Saudi-Arabien erneut seine Unterstützung für die Bemühungen des Öl-Verbundes OPEC+ um ein Gleichgewicht am Ölmarkt bekräftigt.Laut der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) wird der weltweite Bedarf an Öl längerfristig stärker steigen als bisher erwartet. Bis zum Jahr 2045 wird die tägliche Nachfrage voraussichtlich 116 Millionen Barrel erreichen, etwa 6 Millionen Barrel mehr als vor einem Jahr prognostiziert. Regierungen und politische Parteien überdenken derzeit ihre Strategien für eine nachhaltige Energiewende, wodurch Widerstand gegen einen Investitionsstopp für neue Ölprojekte entsteht.Die Ölpreise haben am Montag mit deutlichen Aufschlägen auf den schweren Angriff der Hamas auf Israel reagiert. In der Spitze kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 89 US-Dollar. Der Nahe Osten ist eine der ölreichsten Regionen der Welt, und Spannungen oder Auseinandersetzungen in dieser Region führen in der Regel zu deutlichen und schnellen Risikoaufschlägen am Erdölmarkt.Insgesamt könnte die Unsicherheit im Nahen Osten den Ölpreisen wieder mehr Stabilität und Auftrieb geben.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 85,44USD gehandelt.