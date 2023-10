Zehntausende DHL-Briefträger und Paketzusteller demonstrieren in Berlin: Jobverluste drohen durch Gesetzesreform!

Zehntausende Briefträger und Paketzusteller des Post-Konzerns DHL haben am Montag vor dem Brandenburger Tor in Berlin demonstriert. Sie warnten vor einer anstehenden Gesetzesreform, die zu Jobverlusten führen könnte. Der Gesamtbetriebsratschef Thomas Held erklärte, dass mehr als 10.000 Arbeitsplätze in Gefahr seien, wenn der Universaldienst nicht mehr ausreichend finanziert werden könne. Der Universaldienst bezeichnet die Zustellung von Sendungen an jedem Werktag in ganz Deutschland. Derzeit sind bei der Post rund 116.500 Zustellerinnen und Zusteller beschäftigt. Held betonte, dass die Post faire Tarifverträge mit guten Arbeitsbedingungen anbiete und dass der Bund helfen solle, um diese Arbeitsplätze zu erhalten.Auch der Verdi-Chef Frank Werneke forderte eine Gesetzesnovelle, die sowohl den Beschäftigten als auch der breiten Bevölkerung gerecht werde. Er betonte, dass die Post- und Paketzustellung eine Daseinsvorsorge für die Bevölkerung sei und dass die Qualität erhalten bleiben solle.Das derzeit gültige Postgesetz stammt aus dem Jahr 1999 und ist veraltet. Die Gewohnheiten haben sich seitdem grundlegend geändert, Briefe sind aus der Mode gekommen und die digitale Kommunikation ist selbstverständlich geworden. Die Briefmenge nimmt seit langem ab, während die Paketmengen steigen. Das Postgesetz regelt unter anderem die Dichte des Filial- und Briefkastennetzes sowie die Zustellzeiten für Briefe. Die Post befürchtet, dass die geplante Gesetzesreform zu mehr Wettbewerb führen und das Unternehmen unter Druck setzen könnte.Die kleinen Konkurrenten der Post hoffen hingegen auf Aufwind durch die Reform. Sie haben sich im Bundesverband Briefdienste organisiert und betonen, dass das bisherige Postgesetz nicht ausreiche, um vernünftigen Wettbewerb zu ermöglichen.Die Bundesregierung arbeitet derzeit an einem Gesetzesentwurf zur Reform des Postgesetzes. Der genaue Zeitpunkt für die Veröffentlichung des Entwurfs ist noch unklar. Die Post hofft, dass die Reform ihr Automaten-Angebot unterstützen wird. Der Konzern hat bereits rund 300 "Poststationen" in Deutschland, an denen Briefmarken gekauft, Pakete abgegeben und abgeholt sowie eine Videoberatung erhalten werden können. Die Automaten sollen in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. Derzeit hat die Post Schwierigkeiten, die Vorgaben für das Filialnetz zu erfüllen, da sie in manchen Regionen keine Partner mehr findet. Die Post hofft, dass die Automaten künftig bei der Erfüllung der Filialpflicht angerechnet werden können.

