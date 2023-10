Kritik an möglichem Einstieg von Energie-Milliardär in Thyssenkrupp Stahlsparte: IG Metall fordert Mitbestimmung!

Der mögliche Einstieg des tschechischen Energie-Milliardärs Daniel Kretinsky in Thyssenkrupps Stahlsparte stößt auf Kritik von der Arbeitnehmerseite. Die IG Metall bezeichnet den geplanten Deal als unseriös und bemängelt, dass die Interessen der Belegschaft ignoriert werden. In einem Flugblatt, das der dpa vorliegt, fordert die Gewerkschaft eine Verhandlung in der Mitbestimmung, bevor der Investor einsteigt. Die IG Metall lehnt den Investor grundsätzlich nicht ab, fordert jedoch eine sorgfältige Prüfung, um negative Auswirkungen auf die Beschäftigten zu vermeiden.Thyssenkrupp ist Deutschlands größter Stahlhersteller und plant seit längerem eine Verselbstständigung der Stahlsparte. Der Konzern prüft verschiedene Optionen, darunter auch den Einstieg des EPH-Konzerns von Daniel Kretinsky. Laut einem "Handelsblatt"-Artikel soll EPH 50 Prozent der Stahlsparte übernehmen, während Thyssenkrupp die anderen 50 Prozent behält. Der Mutterkonzern erhofft sich von der Beteiligung einen Zugang zu günstigem Strom.Thyssenkrupp plant zudem den Bau von Anlagen zur klimaschonenderen Herstellung von Stahl. Hierfür wird viel Wasserstoff benötigt, der mit Hilfe von Grünstrom klimaneutral hergestellt werden soll. Die IG Metall fordert in ihrem Schreiben an die Belegschaft Aufklärung über den möglichen Investoreneinstieg. Es wird unter anderem gefragt, ob die Gesellschaft weiterhin ihren Sitz in Deutschland haben wird und ob Thyssenkrupp langfristig an der Stahlsparte beteiligt bleibt.Ein Sprecher von Thyssenkrupp betonte, dass die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat regelmäßig über die Fortschritte informiert werden. Die Mitbestimmung spiele eine wichtige Rolle bei der Verselbstständigung des Stahls und werde eng eingebunden. Thyssenkrupp verfolge eine Bandbreite verschiedener Möglichkeiten bei der "Dekonsolidierung des Stahlgeschäfts". Zu einzelnen Möglichkeiten und Gerüchten könne das Unternehmen jedoch keine Stellung nehmen.Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Underweight" belassen. Analyst Tom Zhang erwartet eine "L-förmige" Erholung der Gewinnspannen im Stahlsektor, da die Nachfrage weiterhin schwach sei. Es gebe jedoch auch Gründe für Optimismus, da die Lagerbestände an Kohlenstoffstahl in Europa nicht hoch seien und die Importe aus China zurückgegangen seien. Das Kursziel für Thyssenkrupp liegt bei 7 Euro.

