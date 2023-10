IRS fordert von Microsoft 29 Milliarden Dollar Steuernachzahlung - Software-Riese wehrt sich!

Die US-Steuerbehörde IRS (Internal Revenue Service) fordert von Microsoft eine Steuernachzahlung in Höhe von rund 29 Milliarden US-Dollar. Der Software-Riese will sich gegen diese Forderung wehren. Die Nachzahlung bezieht sich auf die Jahre 2004 bis 2013 und umfasst neben den 28,9 Milliarden Dollar auch Strafen und Zinsen. Die IRS bemängelt Probleme bei der Verrechnung von Preisen zwischen verschiedenen Unternehmensteilen. Microsoft ist mit dieser Forderung nicht einverstanden und wird zunächst Einspruch bei der Steuerbehörde einlegen. Falls nötig, will das Unternehmen auch rechtliche Schritte einleiten. Es wird nicht erwartet, dass es innerhalb der nächsten zwölf Monate zu einer Lösung kommt.Die Anleger reagierten gelassen auf die Nachricht von der Steuernachzahlung, und die Aktie von Microsoft zeigte zunächst kaum eine Reaktion. Die Forderung der IRS ist der Höhepunkt einer seit rund einem Jahrzehnt andauernden Untersuchung der amerikanischen Steuerprüfer.Microsoft betont, dass das Unternehmen immer die Regeln befolgt und die fälligen Steuern korrekt bezahlt habe. Die Verteilung von Gewinnen zwischen verschiedenen Unternehmensteilen in verschiedenen Ländern sei korrekt erfolgt. Die damalige Profitverteilung basierte auf der Aufteilung von Entwicklungskosten zwischen den verschiedenen Microsoft-Gesellschaften.Der Konzern weist auch darauf hin, dass sich die Unternehmensstrukturen und Geldströme seitdem verändert haben, sodass die Einwände der IRS nicht mehr zutreffen würden. Zudem seien in der Nachforderung die Zahlungen nach der US-Steuerreform von 2017 nicht berücksichtigt worden, die den Betrag um bis zu zehn Milliarden Dollar verringern könnten. Microsoft betont, dass das Unternehmen seit 2004 insgesamt mehr als 67 Milliarden Dollar an Steuern in den USA bezahlt hat.Die Anleger scheinen die Riesen-Nachforderung gelassen aufzunehmen, da die Aktie von Microsoft im nachbörslichen Handel kaum auf die Nachricht reagierte. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Fall entwickeln wird und ob Microsoft erfolgreich gegen die Steuernachzahlung vorgehen kann.

