Cherry: Neuer Vorstand, neue Strategie - Aktie vor Wende? Experten empfehlen Kauf!

Der Emissionskurs beim Börsengang von Cherry im Juli 2022 betrug 32 Euro. Danach stieg der Aktienkurs auf ein Rekordhoch von 39,14 Euro, bevor er im Juni dieses Jahres auf 3,49 Euro abstürzte. Im Anschluss erhielt Cherry einen neuen Vorstand, angeführt von Oliver Kaltner, dem ehemaligen Vorstandschef von Leica. Kaltner hatte zuvor auch bei Vectron gearbeitet. Die Tastaturen von Cherry sind vor allem in der e-Gamer-Szene beliebt, aufgrund ihrer Genauigkeit und Geschwindigkeit. Allerdings ist das Unternehmen auch von der Konsumkonjunktur abhängig und hatte zudem Probleme mit der Lieferkette in China. Dies führte zu verheerenden Ergebnissen im letzten Jahr, mit einem Umsatzrückgang von über 20% auf 133 Millionen Euro und einem Nettoverlust von 36 Millionen Euro. Der Börsenwert von Cherry wurde pulverisiert, von fast 1 Milliarde Euro auf nur noch 100 Millionen Euro. CEO Kaltner plant, das Angebot des Unternehmens auszubauen. Neben der Hardware, die den Börsengang unterstützte, möchte Cherry sein Portfolio um Software und Cloud-Angebote erweitern. Kaltner erwartet viel von einem zusätzlichen Angebot durch das E-Rezept, das ab Anfang nächsten Jahres obligatorisch wird. Cherry bietet Kartenlesegeräte und Software für die Digitalisierung von Krankenhäusern und Arztpraxen an. Das Unternehmen plant auch, das Abo-Modell "Software-as-a-Service" auszubauen und das Cloud-Geschäft für andere Segmente zu erweitern. Das Chartbild von Cherry weckt Hoffnungen auf eine bevorstehende Wende. Im zweiten Quartal ging der Umsatz nur noch leicht zurück und der operative Gewinn war von April bis Juni mit 0,85 Millionen Euro leicht positiv. Die Wirtschaftsredaktion empfiehlt, das niedrige Kursniveau von Cherry zu nutzen. Die Montega AG hat eine Kaufempfehlung für die Aktie ausgesprochen und ein Kursziel von 9,00 Euro für die nächsten 12 Monate festgelegt.

Die Cherry Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 4,725EUR gehandelt.