VW nimmt den Kleinwagen Up aus dem Programm. Die Produktion des Up und des e-Up im Volkswagen-Werk Bratislava wird im vierten Quartal eingestellt. In Deutschland sind bereits keine individuellen Konfigurationen mehr möglich, da die Bestellbücher geschlossen wurden. Einige Händler haben jedoch noch Restbestände. Die Entscheidung, den zwölf Jahre alten Up auslaufen zu lassen, wurde von Markenchef Thomas Schäfer mit den neuen Regeln für die Cybersecurity in Neuwagen ab Mitte 2024 begründet. Eine komplett neue Elektronik-Architektur wäre zu teuer gewesen. Ein Nachfolger des Up soll erst in einigen Jahren als reines Elektroauto auf den Markt kommen. Ziel ist ein Einstiegsstromer für rund 20.000 Euro unterhalb des für 2026 angekündigten ID.2all. Die Produktion des e-Up-Nachfolgers wird daher erst nach 2026 starten.Der Up war 2011 zunächst als Verbrenner und 2014 als Elektro-Version e-Up gestartet. Beide Varianten wurden im slowakischen VW-Werk in Bratislava produziert. Im vergangenen Jahr wurden dort noch 33.000 Up und e-Up hergestellt, 2021 waren es über 75.000. Besonders die Elektro-Version war aufgrund ihres Preises von unter 30.000 Euro sehr beliebt. Aufgrund der großen Nachfrage mussten die Bestellbücher für den e-Up in den letzten Jahren zeitweise geschlossen werden, und die Preise wurden erhöht, da die Produktion nicht hinterherkam.In Bezug auf die nächste Batteriefabrik von VW drängt die Regierung in Prag auf eine schnelle Entscheidung des Autobauers. Die tschechische Regierung habe lange und intensiv mit VW über das fünf Milliarden Euro teure Projekt verhandelt und es sei nun an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. VW-Technikvorstand Thomas Schmall erklärte jedoch, dass es keine Eile gebe und die Entscheidung notfalls bis 2025 warten könne. VW plant bis 2030 insgesamt sechs Batteriezellfabriken in Europa, von denen bereits drei im Bau sind. Der nächste Standort soll in Osteuropa entstehen, und neben Tschechien bewerben sich auch Polen und Ungarn um den Zuschlag.Ein Forenkommentar schlägt vor, dass VW günstige Autos auf Basis einer einfachen Natriumbatterie ohne teure und seltene Rohstoffe entwickeln sollte. Durch eine weniger aufwendige Elektronik und den Skaleneffekt durch Mehrfachnutzung könne ein Preis von deutlich unter 30.000 Euro erreicht werden. Es wird jedoch angemerkt, dass die deutsche Industrie wahrscheinlich noch nicht einmal den Weg zu einer besseren Batterie begonnen hat. VW-Chef Blume wird als Beispiel für die Mutlosigkeit der deutschen Industrie genannt. Ein anderer Kommentar schlägt vor, dass VW das Design der ID-Familie vom aktuellen VW Arteon R-line übernehmen sollte, um auch Elektroautos mit einem Grill auszustatten.

