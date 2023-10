Adidas-Aktien steigen um über 4%: Analysten erwarten weitere Fortschritte und erhöhte Jahresziele

Die Aktien von Adidas stiegen am Montag um über 4 Prozent auf 165,84 Euro. Damit übertrafen die Papiere der Herzogenauracher die einfache 200-Tage-Linie und erreichten die exponentiell berechnete Durchschnittslinie. Beide Linien gelten als Indikatoren für den längerfristigen Trend. Die letzten Unternehmenskontakte mit den Analysten vor den Zwischenberichten, auch bekannt als "Pre-Calls", sorgten oft für deutliche Kursschwankungen. Bei Adidas fielen die Signale jedoch positiv aus. Analysten erwarten weitere Fortschritte in der Räumung der Warenlager im dritten Quartal und prognostizieren eine Erhöhung der Jahresziele. Am 8. November wird Adidas seine Neunmonatsergebnisse veröffentlichen.Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 225 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane erwartet, dass das dritte Quartal ähnlich wie das zweite Quartal mit stagnierendem Wachstum verlaufen ist. Er senkt seine Jahresprognosen leicht, bleibt aber über dem Konsens.Die Aktien von Adidas haben in den letzten Monaten eine starke Performance gezeigt. Das Unternehmen konnte von der gestiegenen Nachfrage nach Sportbekleidung und -ausrüstung profitieren. Insbesondere die Marke Adidas Originals war erfolgreich und konnte mit ihren Retro-Produkten eine breite Zielgruppe ansprechen. Adidas hat auch in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung investiert, um wettbewerbsfähig zu bleiben.Die Senkung des Kursziels durch Deutsche Bank Research könnte auf Bedenken hinsichtlich des weiteren Wachstums von Adidas hinweisen. Das Unternehmen steht vor Herausforderungen wie dem steigenden Wettbewerb und der Unsicherheit aufgrund der globalen wirtschaftlichen Lage. Dennoch bleibt die Einstufung auf "Buy", was darauf hindeutet, dass die Analysten langfristig ein positives Potenzial für die Aktien sehen.Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktien von Adidas in den kommenden Wochen entwickeln werden. Die Veröffentlichung der Neunmonatsergebnisse am 8. November wird weitere Einblicke in die finanzielle Performance des Unternehmens geben. Investoren werden gespannt sein, ob Adidas seine Jahresziele erreichen kann und wie das Unternehmen auf die aktuellen Herausforderungen reagiert.

Die adidas Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 170,6EUR gehandelt.