EU-Kommission entscheidet über Zukunft von Glyphosat - Kontroverse Diskussion erreicht Höhepunkt!

Die EU-Kommission und Vertreter der EU-Staaten beraten ab diesem Donnerstag über die Erneuerung der Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat. Der Vorschlag der EU-Kommission sieht vor, die Zulassung des Mittels für weitere zehn Jahre zu erneuern. Aktuell ist Glyphosat in der EU noch bis Mitte Dezember zugelassen. Eine Abstimmung über den Vorschlag wird am Freitag erwartet.Ende Juli hatte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) eine Untersuchung zu Glyphosat veröffentlicht, in der sie keine inakzeptablen Gefahren, aber Datenlücken in mehreren Bereichen festgestellt hatte. Aufgrund dieser Ergebnisse hatte die EU-Kommission im September vorgeschlagen, die Zulassung von Glyphosat für weitere zehn Jahre zu verlängern.In Deutschland spricht sich das Bundesagrarministerium klar gegen eine Verlängerung der Zulassung aus. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) begründet dies damit, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass Glyphosat der Biodiversität schade. Aus den Reihen des Regierungspartners FDP gibt es hingegen Widerspruch. FDP-Fraktionsvize Carina Konrad setzt sich für eine weitere Nutzung des Mittels ein. Im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien steht jedoch, dass Glyphosat bis Ende 2023 vom Markt genommen werden soll.Die Entscheidung über die Zulassung von Glyphosat hat weitreichende Auswirkungen auf die Landwirtschaft und den Umweltschutz. Glyphosat ist der weltweit am häufigsten eingesetzte Unkrautvernichter und wird vor allem in der konventionellen Landwirtschaft verwendet. Kritiker bemängeln, dass Glyphosat gesundheitsschädlich sein und negative Auswirkungen auf die Umwelt haben könnte. Befürworter argumentieren hingegen, dass Glyphosat eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Unkraut spiele und dass es keine ausreichenden Alternativen gebe.Die Diskussion um Glyphosat ist seit Jahren kontrovers und hat zu einer starken Polarisierung geführt. Die EU-Kommission und die EU-Staaten stehen nun vor der Herausforderung, eine Entscheidung zu treffen, die sowohl den Bedenken der Kritiker als auch den Interessen der Landwirte und der Lebensmittelindustrie gerecht wird. Die Abstimmung über die Erneuerung der Zulassung von Glyphosat wird daher mit Spannung erwartet.

