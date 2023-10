Israel sperrt Gaza ab: Erdogan kritisiert Menschenrechtsverletzungen und warnt vor schweren Massakern

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Entscheidung Israels, den Gazastreifen komplett abzuriegeln, kritisiert. Erdogan bemängelte, dass derzeit keine Wasser- und Stromversorgung für Gaza vorhanden sei und fragte nach den Menschenrechten. Israel hatte diese Maßnahme als Reaktion auf gewalttätige Angriffe auf israelische Zivilisten und Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen beschlossen. Die Vereinten Nationen kritisieren diese Entscheidung ebenfalls und betonen, dass es nach dem humanitären Völkerrecht verboten sei, den Menschen das zum Überleben Notwendige vorzuenthalten. Israel verteidigte sich gegen die Kritik und erklärte, dass es das Recht habe, sich gegen solche Brutalität zu verteidigen und nur terroristische Ziele in Gaza anvisiere. Erdogan kritisierte zudem die Entscheidung der USA, einen Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer zu verlegen, und bezeichnete dies als Schritt hin zur Verübung "schwerer Massaker".Israel hatte die Abriegelung des Gazastreifens als Reaktion auf das schlimmste Massaker in seiner Geschichte angeordnet, das von der Hamas im Grenzgebiet verübt wurde. Dabei wurden über 900 Menschen getötet. Israel bezeichnete die Hamas als "IS-ähnliche Einheit" und will nun die Fähigkeiten der als Terrororganisation eingestuften Gruppierung zerstören. Die Vereinten Nationen warnten Israel vor einer vollständigen Abriegelung des Gazastreifens und betonten, dass es nach dem humanitären Völkerrecht verboten sei, den Menschen das zum Überleben Notwendige vorzuenthalten. Die Weltgesundheitsorganisation forderte die Einrichtung eines humanitären Korridors zur Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, da die Krankenhäuser die hohe Zahl der Verwundeten nicht bewältigen könnten. Israel wird nicht nur vom Gazastreifen aus angegriffen, sondern muss auch seine Nordgrenze zum Libanon im Auge behalten. Die Sorge ist groß, dass es dort zu einer zweiten Front für Israel kommen könnte, wenn die mit dem Iran verbündete Hisbollah Israel mit Raketen beschießen sollte.Irans Staatsoberhaupt Ali Chamenei wies eine Verstrickung in den Hamas-Terrorangriff auf Israel zurück und betonte, dass die Unterstützung der Palästinenser das Werk der Palästinenser selbst sei. Es gibt Anzeichen für eine bevorstehende Bodenoffensive Israels im Gazastreifen, da neben der Abriegelung des Gebiets auch 300.000 Reservisten mobilisiert wurden. Die Hamas drohte, für jeden von Israel ausgeführten Angriff eine zivile Geisel hinzurichten. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat Ermittlungen gegen unbekannte Mitglieder der Hamas wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung eingeleitet. Deutsche Berufsschüler wurden aus Israel evakuiert.

