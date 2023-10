Kontron sichert Design Wins im Avionics-Markt im Wert von 100 Mio. Euro und plant Übernahme von Bsquare Corporation

Die Kontron AG hat bekannt gegeben, dass sie zwei Design Wins im Avionics-Markt mit einem Gesamtvolumen von rund 100 Millionen Euro sichern konnte. Der erste Design Win umfasst die Lieferung von IFEC-Systemen (Inflight Entertainment and Communications) für Flugzeuge mehrerer Fluggesellschaften. Kontron wird Lösungen auf Spitzenniveau liefern, die satellitengestützte Konnektivität über verschiedene Erdumlaufbahnen ermöglichen. Der erwartete Umsatz beläuft sich über einen Zeitraum von fünf Jahren auf rund 90 Millionen Euro. Der zweite Design Win beinhaltet die Belieferung eines führenden Satellitenkommunikationsbetreibers mit IFEC-Geräten für Flugzeuge mehrerer Fluggesellschaften. Das Volumen dieses Auftrags beträgt rund 10 Millionen Euro über einen Zeitraum von zwei Jahren. Die Vereinbarung beinhaltet Optionen zur Erhöhung des Auftragsvolumens und zur Hinzufügung zusätzlicher Bereitstellungen. Kontron ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von ultrarobusten Computer-Plattformen für die Luftfahrtindustrie und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Das Unternehmen ist ideal positioniert, um die Anforderungen des IFEC-Marktes zu erfüllen. Derzeit findet ein bedeutender Technologiewandel von geostationären zu erdnahen und mittleren Satellitenkonstellationen statt, der die Satellitenkonnektivität in der Luftfahrt und anderen Märkten in den kommenden Jahren stark beeinflussen wird. Kontron zeigt mit dem Design Win für das satellitenbasierte IFEC-System, dass es an der Spitze dieses Trends steht. Die Rückkehr zu Flugreisen nach der Covid-Pandemie hat zudem zu einer erhöhten Nachfrage nach Investitionen in das Avionics-Geschäft von Kontron geführt. In einer weiteren Meldung gab Kontron bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, Bsquare Corporation zu übernehmen. Die Akquisition erweitert das IoT-Produktangebot von Kontron um umfangreiche Software-Fähigkeiten und ermöglicht es dem Unternehmen, seine europäischen IoT-Softwarelösungen effektiver in Nordamerika zu vermarkten. Die Übernahme erfolgt durch ein Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien von Bsquare zu einem Kaufpreis von 1,90 USD pro Aktie. Die Transaktion hat einen impliziten Eigenkapitalwert von rund 38 Millionen USD. Die Übernahme wird erwartet, dass sie bis Ende 2023 abgeschlossen sein wird.

Die Kontron Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 19,10EUR gehandelt.