Schaeffler legt öffentliches Erwerbsangebot für Vitesco vor - Analysten sehen kaum noch Aufwärtspotenzial

Die Schaeffler AG hat ein öffentliches Erwerbsangebot für die ausstehenden Aktien der Vitesco Technologies Group AG vorgelegt. Dies bestätigte die Vitesco Technologies Group AG in einer Mitteilung. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Vitesco Technologies werden nun alle Informationen sorgfältig prüfen und über die nächsten Schritte entscheiden.Die Analysten von Warburg Research haben anlässlich des Übernahmeangebots von Schaeffler ihre Einschätzung für Vitesco von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 94 auf 91 Euro gesenkt. Nach dem Kurssprung in Reaktion auf die Kaufofferte berge die Aktie des Autozulieferers Vitesco praktisch kein Aufwärtspotenzial mehr, so Analyst Marc-Rene Tonn. Er hält ein Gegenangebot der Konkurrenz für unwahrscheinlich.Auch Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Vitesco aufgrund des Übernahmeangebots von Schaeffler von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel wurde jedoch auf 105 Euro belassen. Nach dem rasanten Kursanstieg in Reaktion auf die Kaufofferte berge die Aktie des Autozulieferers nur noch unzureichendes Aufwärtspotenzial, so Analyst Christian Glowa. Er geht davon aus, dass die Transaktion zustande kommt, da Schaeffler bereits 49,9 Prozent der Vitesco-Papiere besitzt und ein mögliches höheres Gegenangebot unwahrscheinlich erscheint.Die Vitesco Technologies Group AG ist ein Autozulieferer mit Sitz in Regensburg. Die Schaeffler AG ist ein deutscher Industriekonzern, der unter anderem in den Bereichen Automobil- und Industrietechnik tätig ist. Das öffentliche Erwerbsangebot für die ausstehenden Aktien von Vitesco ist gemäß §10 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) erfolgt.Die Aktie von Vitesco Technologies reagierte auf das Übernahmeangebot mit einem Kurssprung. Die Analysten von Warburg Research und Hauck Aufhäuser Investment Banking sehen jedoch kaum noch Aufwärtspotenzial für die Aktie und haben ihre Einschätzungen entsprechend angepasst. Sie halten ein Gegenangebot der Konkurrenz für unwahrscheinlich und gehen davon aus, dass die Transaktion zustande kommt. Die Entscheidung über das Erwerbsangebot und die nächsten Schritte liegt nun beim Vorstand und Aufsichtsrat von Vitesco Technologies.

