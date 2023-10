Gaspreis steigt über 40 Euro: Auswirkungen auf Weltwirtschaft und deutsche Prognose

Der europäische Gaspreis ist am Montag über die Marke von 40 Euro gestiegen. Der Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat kostete bis zu 41,80 Euro je Megawattstunde. Dies entspricht einem Anstieg von knapp zehn Prozent im Vergleich zum Freitag. Ein Grund für den Preisanstieg ist eine Gaspipeline zwischen Finnland und Estland, die aufgrund eines Druckabfalls vorübergehend geschlossen wurde. Zudem wird der Angriff der islamistischen Hamas auf Israel als Grund für die Preisaufschläge genannt. Trotz der jüngsten Anstiege liegt der Gaspreis immer noch deutlich unter dem Niveau, das er während des russischen Krieges gegen die Ukraine erreicht hatte.Die Weltwirtschaft erholt sich nur langsam von den Auswirkungen der Coronapandemie, des russischen Krieges gegen die Ukraine und der hohen Inflation. Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft verschlechtern sich weiter. Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet für dieses Jahr einen Rückgang der deutschen Wirtschaft um 0,5 Prozent. Für die Weltwirtschaft insgesamt sind die IWF-Ökonomen optimistischer, warnen jedoch, dass die Weltwirtschaft nur langsam vorankommt.Die Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft für dieses Jahr liegt bei 3,0 Prozent. Für das kommende Jahr wurde die Schätzung leicht nach unten auf 2,9 Prozent korrigiert. Die Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft angesichts der verschiedenen Krisen wird vom IWF als bemerkenswert bezeichnet. Dennoch ist das Wachstum weltweit ungleichmäßig verteilt, wobei die Industrienationen stärker betroffen sind als ärmere Länder.Die USA entwickeln sich wirtschaftlich besser als erwartet, während China seine Wachstumsprognose nach unten korrigieren musste. Die deutsche Wirtschaft wird voraussichtlich um 0,5 Prozent schrumpfen, während die Prognose für den Euroraum nach unten korrigiert wurde. Ein Grund dafür ist der Preisanstieg beim Erdgas aufgrund des russischen Krieges gegen die Ukraine.Der IWF erwartet für Russland ein Wachstum von 2,2 Prozent in diesem Jahr und 1,1 Prozent im kommenden Jahr. Die westlichen Sanktionen gegen russische Rohölexporte haben sich bisher nur begrenzt ausgewirkt, aber ihre Auswirkungen könnten sich in den kommenden Jahren verstärken.Die Verbraucherpreise weltweit werden voraussichtlich um 6,9 Prozent steigen, was eine leichte Korrektur nach oben darstellt. Der IWF warnt vor den hohen Lebensmittelpreisen und den möglichen Auswirkungen einer Eskalation des Krieges in der Ukraine. Zudem könnten die Rohstoffpreise aufgrund geopolitischer Spannungen und des Klimawandels stärker schwanken.Insgesamt wächst die Weltwirtschaft historisch langsam, wobei der jährliche Durchschnitt vor der Corona-Pandemie bei 3,8 Prozent lag.

Erdgas wird aktuell mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 3,388USD gehandelt.