Der TV-Sender ProSieben wird ab der kommenden Saison Spiele der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA im Free-TV zeigen. Die Sportsparte "ran" wird regelmäßig Partien der besten Basketball-Liga der Welt um die deutschen Superstars und Weltmeister Dennis Schröder und Daniel Theis übertragen. ProSieben und ProSieben Maxx werden mehr als 50 NBA-Spiele im TV und per Online-Stream zeigen, darunter Partien der regulären Saison, Playoff-Duelle und die Finals. Die genaue Laufzeit der Vereinbarung zwischen der Sendergruppe und der NBA wurde nicht genannt. ProSieben-Chef Daniel Rosemann zufolge sollen regelmäßig zwei Partien pro Woche gezeigt werden. Die Übertragung der Saisonauftakt-Partie zwischen den Denver Nuggets und den Los Angeles Lakers ist für die Nacht vom 24. auf den 25. Oktober geplant.Die Sat.1-Nachmittagsshow "Volles Haus!" wird an diesem Freitag zum letzten Mal ausgestrahlt. Der Sender hatte die werktägliche Show im Februar mit Jasmin Wagner und Jochen Schropp gestartet, jedoch blieben die Einschaltquoten deutlich unter den Erwartungen. Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling bedankte sich bei allen Beteiligten, die versucht haben, aus der Sendung einen Erfolg zu machen. Sie kündigte an, dass Sat.1 am Nachmittag frischer denn je sein werde und emotionale Geschichten über Menschen zeigen werde, die das Leben menschlicher und besser machen.In den Kommentaren zu den Artikeln äußern sich einige Nutzer kritisch zu den Inhalten. Ein Nutzer bezeichnet die Analysen als Schwachsinn und meint, dass die Zahlen und Kursziele der Analysten überall verfügbar seien. Ein anderer Nutzer erklärt, dass die Bilanzkennzahlen den Rückgang des Kurses nicht erklären können und dass das schlechte Sentiment für ProSieben der Hauptgrund für den Rückgang der Aktie sei. Er spekuliert zudem darauf, dass ProSieben aus dem MDax fliegen könnte, was zu Arbitragegeschäften führen würde. Ein weiterer Nutzer weist auf das mögliche Werbeverbot für "umweltschädliche" Produkte und "ungesundes" Essen hin, das einen bedeutenden Teil der Werbeeinnahmen von Mediengesellschaften wie ProSieben wegbrechen lassen könnte.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 5,747EUR gehandelt.