Angriff der Hamas auf Israel belastet Euro - Doch Erholung in Sicht?

Der Euro hat zu Wochenbeginn gegenüber dem US-Dollar nachgegeben, während als sicher geltende Währungen wie der US-Dollar gefragt waren. Hintergrund war der Angriff der islamistischen Hamas auf Israel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0563 Dollar festgelegt. Neben dem US-Dollar waren auch andere als sichere Anlagehäfen geltende Währungen gefragt, wie zum Beispiel der japanische Yen. Der australische und der neuseeländische Dollar hingegen gaben nach. Die Landeswährung Israels, der Schekel, stand unter hohem Druck und die Notenbank des Landes kündigte an, am Devisenmarkt zu intervenieren, um die Währung zu stützen.Am Dienstag hat der Euro hingegen wieder angezogen und kletterte erstmals seit Ende September wieder über 1,06 US-Dollar. Die positive Stimmung an den Finanzmärkten und unerwartet positive Konjunkturdaten aus Italien haben zu dieser Erholung beigetragen. Die Industrie des Landes hatte sich im August besser entwickelt als erwartet. Die Landeswährung Israels, der Schekel, konnte sich nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn nur leicht erholen und die Lage im Nahen Osten bleibt weiterhin angespannt.Am Mittwoch hat der Euro im frühen Handel stabil bei der Marke von 1,06 US-Dollar notiert. Die globale Reservewährung US-Dollar tendiert etwas schwächer und auch an den Aktienmärkten hat sich die Lage etwas beruhigt. Die Daten zur Preisentwicklung auf Unternehmensebene in den USA könnten von Interesse sein und die US-Zentralbank Fed veröffentlicht ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung.Am Montag hat der Euro etwas nachgegeben, aber das Minus wurde im New Yorker Handel etwas eingedämmt. Als besonders sicher geltende Währungen wie der US-Dollar waren gefragt, aufgrund des Angriffs der Hamas auf Israel. Die Landeswährung Israels, der Schekel, stand unter Druck und die Notenbank kündigte an, am Devisenmarkt zu intervenieren.Insgesamt hat sich der Euro in den letzten Wochen erholt, nachdem er zuvor korrigiert hatte. Die Kursbewegungen wurden durch den Angriff der Hamas auf Israel beeinflusst. Die weitere Entwicklung des Euro hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Stimmung an den Finanzmärkten und den Konjunkturdaten. Die Lage im Nahen Osten bleibt weiterhin angespannt und es gibt Anzeichen für eine bevorstehende Bodenoffensive Israels im Gazastreifen.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 1,063USD gehandelt.