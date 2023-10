BMW verzeichnet starken Absatzanstieg im dritten Quartal - Elektroautos besonders gefragt

BMW hat im dritten Quartal wie erwartet einen Anstieg des Absatzes verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg der weltweite Absatz um 5,8 Prozent auf 621.699 Fahrzeuge. In den ersten neun Monaten des Jahres stiegen die Verkäufe um 5,1 Prozent auf insgesamt 1,84 Millionen Autos. Besonders stark war der Anstieg des Verkaufs von Vollelektroautos, der um fast 80 Prozent zulegte. BMW-Finanzchef Walter Mertl hatte bereits vergangene Woche ein solches Wachstum angekündigt. Allerdings verzeichneten die Marken BMW und Mini im wichtigen chinesischen Markt im dritten Quartal einen Rückgang von 1,8 Prozent auf 210.331 Autos.Trotz einiger Schwierigkeiten in den Lieferketten konnte BMW mehr Fahrzeuge ausliefern als im Vorjahr, da die Auftragseingänge hoch waren. Die treibenden Kräfte für das Wachstum sind die teuren Oberklassemodelle und die vollelektrischen Fahrzeuge. Vertriebsvorstand Pieter Nota äußerte sich optimistisch und erklärte, dass das Unternehmen insgesamt auf Kurs sei, seine Wachstumsziele für 2023 zu erreichen. Nach einem leichten Rückgang der Verkaufszahlen im ersten Quartal lief es im zweiten Quartal bereits deutlich besser.Die positive Entwicklung des Absatzes im dritten Quartal ist ein gutes Zeichen für BMW, da das Unternehmen in den letzten Jahren mit einigen Herausforderungen zu kämpfen hatte. Der weltweite Automobilmarkt ist stark umkämpft und der Übergang zur Elektromobilität stellt die Hersteller vor neue Herausforderungen. BMW hat jedoch in den letzten Jahren verstärkt in die Entwicklung von Elektrofahrzeugen investiert und konnte nun von dem steigenden Interesse an diesen Fahrzeugen profitieren.Besonders erfreulich ist der Anstieg des Absatzes von Vollelektroautos, da diese Fahrzeuge als umweltfreundlicher gelten und eine wichtige Rolle bei der Reduzierung der CO2-Emissionen spielen. BMW hat in den letzten Jahren sein Angebot an Elektrofahrzeugen erweitert und plant, in den kommenden Jahren weitere Modelle auf den Markt zu bringen. Der chinesische Markt bleibt für BMW weiterhin von großer Bedeutung, obwohl es im dritten Quartal einen Rückgang gab. China ist der größte Automobilmarkt der Welt und bietet daher ein großes Potenzial für das Unternehmen.Insgesamt zeigt der Anstieg des Absatzes im dritten Quartal, dass BMW auf dem richtigen Weg ist, seine Wachstumsziele zu erreichen. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren in die Entwicklung von Elektrofahrzeugen investiert und konnte nun von dem steigenden Interesse an diesen Fahrzeugen profitieren. Die positiven Verkaufszahlen sind ein gutes Zeichen für die Zukunft von BMW und zeigen, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um den Herausforderungen des sich wandelnden Automobilmarktes zu begegnen.

