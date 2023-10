Flughafen München testet vollautomatische Fluggastbrücken - Beschleunigung und Sicherheit im Fokus!

Der Flughafen München plant, vollständig automatisierte Fluggastbrücken zu testen, um das An- und Abdocken zu beschleunigen und die Betriebssicherheit zu verbessern. In Zusammenarbeit mit der Firma Dabico Airport Solutions sollen die Anforderungen an den autonomen Betrieb der Fluggastbrücken ermittelt und eine Pilot-Anlage entwickelt werden. Der Flughafen München hat bereits verschiedene digitale Technologien eingeführt, wie biometrische Bordkarten- und Zugangskontrollen, Chatbots für Fluggastanfragen und Sensortechnik zur Berechnung der Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen.Die Schweizer Lufthansatochter Swiss plant in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium einen weiteren Sonderflug von Zürich nach Tel Aviv und zurück. Der Flug ist für Schweizer Staatsbürger vorgesehen und kann nur über eine spezielle Hotline gebucht werden. Die Nachfrage nach den Sonderflügen ist groß, die Plätze waren innerhalb kurzer Zeit ausgebucht.Der Flughafen München verzeichnet ein starkes Wachstum. Die Zahl der Passagiere stieg in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 27,9 Millionen. In den verkehrsreichen Sommermonaten Juli, August und September wurden bereits 81 Prozent des Vor-Corona-Niveaus erreicht. Die Auslastung der Flugzeuge erreichte einen Rekordwert von durchschnittlich 82 Prozent der Plätze im Zeitraum von Januar bis September.Die Lufthansa plant mehrere Sonderflüge zur Evakuierung von Deutschen aus Israel. Es sollen vier Flüge pro Tag durchgeführt werden. Die Evakuierungsflüge wurden in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt und der Lufthansa vereinbart. Deutsche Staatsangehörige, die auf die Ausreise aus Israel warten, können sich über das System "Elefand" registrieren lassen, um in akuten Krisenfällen schnell von deutschen Vertretungen informiert zu werden.Die Union fordert von der Bundesregierung mehr Engagement für Deutsche in Israel und verlangt, dass die Bundesregierung Rückflüge für Schulklassen, Jugendgruppen und andere, die noch in Israel sind, ermöglicht. Wenn ein Rückflug mit Linienmaschinen nicht möglich ist, sollten Regierungsmaschinen zur Verfügung gestellt werden.

