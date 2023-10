Hugo Boss: Uneinigkeit unter Analysten - Wird die Abkühlung im Luxusmode-Sektor anhalten?

Die US-Bank JPMorgan hat ihre Einstufung für das deutsche Modeunternehmen Hugo Boss auf "Neutral" belassen. Das Kursziel wurde bei 80 Euro festgesetzt. Laut der Analystin Chiara Battistini wird das dritte Quartal der europäischen Luxusgüterunternehmen voraussichtlich die erwartete Verlangsamung der Geschäftstrends bestätigen. Die entscheidende Frage sei, ob diese Abkühlung auch im vierten Quartal und im Jahr 2024 fortgesetzt werde.Die Investmentbank Hauck Aufhäuser hat Hugo Boss von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel bei 72 Euro belassen. Der Analyst Christian Salis begründete seine Kaufempfehlung damit, dass der zuletzt deutliche Kursrückgang übertrieben sei. Er erwartet positive Ergebnisse für das dritte Quartal, die die relative Stärke des Modekonzerns und die Marktanteilsgewinne aufgrund der dynamischen Markenerneuerung untermauern sollten. Salis rechnet mit einem zweistelligen Wachstum und einer höheren Profitabilität.Die Original-Studien wurden am 9. Oktober 2023 veröffentlicht. Die Weitergabe erfolgte am 10. Oktober 2023.Insgesamt gibt es unterschiedliche Einschätzungen zur Entwicklung von Hugo Boss. Während JPMorgan die Einstufung auf "Neutral" belassen hat, hat Hauck Aufhäuser das Unternehmen auf "Buy" hochgestuft. Die Analysten von Hauck Aufhäuser sehen den Kursrückgang als übertrieben an und erwarten positive Ergebnisse für das dritte Quartal. JPMorgan hingegen erwartet eine Verlangsamung der Geschäftstrends und stellt die Frage, ob diese Abkühlung auch in den kommenden Quartalen anhalten wird.Hugo Boss ist ein deutsches Modeunternehmen, das vor allem für seine Herrenbekleidung bekannt ist. Das Unternehmen wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Metzingen. Hugo Boss ist international tätig und betreibt weltweit eigene Geschäfte sowie den Vertrieb über den Einzelhandel. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Die Hugo Boss Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 58,53EUR gehandelt.