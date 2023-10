Kreditkartendaten von Air Europa-Kunden gestohlen: Kunden sollten wachsam sein und Karten sperren lassen

Hacker haben bei einem Angriff auf die spanische Fluglinie Air Europa Kreditkartendaten einiger Kunden erbeutet. Das Unternehmen entschuldigte sich bei den betroffenen Kunden und rief dazu auf, die verwendeten Kreditkarten sperren zu lassen. Die Angreifer haben die Nummern der Kreditkarten, deren Ablaufdaten und die dreistelligen Prüfnummern auf der Rückseite der Karten erbeutet. Bisher gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass die gestohlenen Daten für betrügerische Handlungen verwendet wurden. Dennoch sollten die Kunden wachsam sein und möglichen Missbrauch ihrer Kartendaten zur Anzeige bringen. Air Europa ist die drittgrößte Fluglinie Spaniens.Die Fluggesellschaft British Airways hat angekündigt, vorerst Flüge nach Tel Aviv auszusetzen. Die Sicherheit habe für das Unternehmen immer höchste Priorität und nach einer aktuellen Bewertung der Lage habe man beschlossen, die Flüge von und nach Tel Aviv auszusetzen. Die betroffenen Kunden werden kontaktiert und ihnen alternative Optionen angeboten, wie beispielsweise eine Rückerstattung oder eine Umbuchung auf eine andere Airline oder einen späteren Zeitpunkt. British Airways beobachtet die Situation in der Region weiterhin genau. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Laut der britischen Nachrichtenagentur PA wurde am Mittwoch eine Maschine auf dem Weg von London nach Israel umgedreht.Diese beiden Vorfälle zeigen erneut die Gefahren, denen Fluggesellschaften und ihre Kunden im digitalen Zeitalter ausgesetzt sind. Hackerangriffe auf Unternehmen sind keine Seltenheit mehr und können erhebliche Schäden verursachen. Besonders sensible Daten wie Kreditkartendaten sind ein beliebtes Ziel für Cyberkriminelle. Unternehmen müssen daher ihre Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich verbessern, um solche Angriffe zu verhindern oder zumindest schnell zu erkennen und darauf zu reagieren.Für die Kunden ist es wichtig, wachsam zu sein und ihre Kreditkartendaten regelmäßig zu überprüfen. Bei verdächtigen Aktivitäten sollten sie umgehend ihre Bank oder Kreditkartenorganisation kontaktieren und den möglichen Missbrauch anzeigen. Zudem sollten sie nur über offizielle Kanäle mit ihrer Bank oder Kreditkartenorganisation kommunizieren, um Phishing-Versuche zu vermeiden.Die Aussetzung der Flüge nach Tel Aviv durch British Airways zeigt, dass Fluggesellschaften auch aufgrund von Sicherheitsbedenken ihre Flugpläne anpassen können. Die Sicherheit der Passagiere hat oberste Priorität und wenn die Lage in einer bestimmten Region als unsicher eingestuft wird, können Flüge vorübergehend ausgesetzt werden. Kunden sollten in solchen Fällen flexibel sein und alternative Optionen prüfen, die ihnen von der Fluggesellschaft angeboten werden.Insgesamt verdeutlichen diese Vorfälle die Bedeutung von Cybersicherheit und Risikomanagement für Unternehmen in der Luftfahrtbranche. Hackerangriffe und Sicherheitsbedenken können erhebliche Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb und das Vertrauen der Kunden haben. Daher müssen Fluggesellschaften kontinuierlich in ihre Sicherheitsinfrastruktur investieren und ihre Kunden über mögliche Risiken informieren und unterstützen.

