Sicherheitsbedürfnis steigt: Deutsche Bundesanleihen gefragt nach Hamas-Angriff auf Israel

Sichere Anlagen wie deutsche Bundesanleihen waren zu Wochenbeginn stark gefragt. Als Grund wurde der Angriff der islamistischen Hamas auf Israel genannt. Der Euro-Bund-Future stieg um 1,10 Prozent auf 129,25 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,77 Prozent. In der vergangenen Woche war sie erstmals seit zwölf Jahren über die Marke von drei Prozent gestiegen. Auch andere Staatsanleihen, wie französische, spanische oder niederländische Papiere, waren gefragt. Italienische Staatsanleihen standen zunächst unter Druck, legten aber im Laufe des Tages ebenfalls zu.Am Montagmorgen stieg der Euro-Bund-Future um 0,20 Prozent auf 128,10 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,84 Prozent. Die Hamas hatte am Samstagmorgen Israel mit Raketen angegriffen und bewaffnete Palästinenser griffen Menschen in Grenznähe an. Die Kämpfe gingen auch am Montagmorgen weiter. Die USA verlegten als Reaktion auf den Konflikt einen Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe in das östliche Mittelmeer. Beobachter warnten vor einer Ausweitung des Konflikts.Am Mittwoch stieg der Euro-Bund-Future um 0,61 Prozent auf 129,94 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,71 Prozent. Äußerungen aus den Reihen der US-Zentralbank Federal Reserve sorgten für Zinsdruck an den Kapitalmärkten. Mehrere Notenbanker signalisierten, dass die Leitzinsen vorerst nicht weiter steigen könnten. Sie begründeten ihre Haltung mit den gestiegenen Kapitalmarktzinsen, die der Fed den Kampf gegen die Inflation erleichterten.Am Dienstagmorgen fiel der Euro-Bund-Future um 0,13 Prozent auf 129,27 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,78 Prozent. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel waren deutsche Bundesanleihen stark gefragt. Auch andere europäische Staatsanleihen waren gefragt. Die Impulse am Dienstag waren eher schwach, lediglich die italienische Industrieproduktion für den August stand im Fokus. Am Nachmittag sprachen zahlreiche Vertreter der US-Notenbank Fed und der Gouverneur der französischen Zentralbank auf dem Jahrestreffen des Internationalen Währungsfonds. Der IWF legte zudem seine neue Prognose für die globale Konjunktur vor.

