LVMH verfehlt Erwartungen: Kursziele gesenkt, aber Analysten sehen langfristiges Potenzial

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für den Luxusgüterkonzern LVMH von 837,00 auf 829,40 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Analystin Zuzanna Pusz bezeichnete das schwächere dritte Quartal von LVMH als Bestätigung dafür, dass sich die Entwicklung der Geschäfte nicht mehr so leicht vorhersagen lasse. Die UBS reagierte damit auf die Zahlenvorlage des französischen Unternehmens.Auch die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH gesenkt, und zwar von 870 auf 835 Euro. Die Einstufung wurde jedoch auf "Overweight" belassen. Die Analystin Chiara Battistini stellte fest, dass der Luxusgüterhersteller die Prognose nicht erreicht habe. Sie schrieb in ihrer Studie, dass LVMH nun auf den Normalisierungspfad zurückkehre.Die Privatbank Berenberg hat ebenfalls das Kursziel für LVMH gesenkt, und zwar von 960 auf 825 Euro. Die Einstufung wurde jedoch auf "Buy" belassen. Der Analyst Graham Renwick erklärte, dass die Zeit der starken Wachstumsraten vorbei sei. Er bezog sich dabei auf das im ersten Halbjahr erreichte Umsatzwachstum von 20 Prozent. Nun habe der Luxusgüterhersteller die Erwartungen verfehlt und das Wachstum normalisiere sich.Die Analysten sind sich einig, dass LVMH mit Herausforderungen konfrontiert ist und dass sich die Entwicklung der Geschäfte nicht mehr so leicht vorhersagen lässt. Die gesenkten Kursziele spiegeln die enttäuschenden Quartalszahlen des Unternehmens wider. Dennoch wird die Einstufung auf "Buy" belassen, was darauf hindeutet, dass die Analysten langfristig immer noch Potenzial für eine positive Entwicklung sehen.Es bleibt abzuwarten, wie sich LVMH in den kommenden Quartalen entwickeln wird und ob das Unternehmen in der Lage sein wird, die Erwartungen der Analysten zu erfüllen. Die Luxusgüterbranche ist stark von Konjunkturschwankungen und dem Verhalten der Verbraucher abhängig, was die Vorhersage der Geschäftsentwicklung erschwert.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 689,1EUR gehandelt.