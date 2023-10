Bijou Brigitte veröffentlicht starke Q3-Zahlen: Umsatz steigt um 8,7% und nähert sich dem Vor-Corona-Niveau

Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG hat ihre vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht. Demnach konnte das Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,7% auf 239,2 Mio. EUR steigern. Damit knüpft Bijou Brigitte fast an das Umsatzniveau des Vor-Corona-Jahres 2019 an. Das Filialnetz umfasste zum 30. September 2023 899 Filialen, leicht weniger als zum Jahresende 2022. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bleibt bestehen, abhängig von der Entwicklung im Weihnachtsgeschäft.Die Wirtschaftsredaktion bewertet die Zahlen und gibt eine Einschätzung für das zweite Halbjahr und das Geschäftsjahr 2023 ab. Sie geht davon aus, dass Bijou Brigitte die untere Grenze der Prognosespanne erreichen wird, aber es schwer haben wird, diese zu übertreffen. Die Kostensteigerungen und die geringere Kaufkraft der Verbraucher stellen Herausforderungen dar. Die Redaktion kritisiert auch den Umgang des Unternehmens mit dem hohen Cashbestand und fordert eine bessere Kommunikation mit den Aktionären.Die Redaktion gibt außerdem eine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 ab, die auf den vorgelegten Zahlen basiert. Sie erwartet einen leichten Anstieg des Umsatzes im zweiten Halbjahr, aber einen Rückgang des Ergebnisses vor Steuern. Das Konzernergebnis wird voraussichtlich leicht über dem von 2019 liegen, aber deutlich unter dem Rekordwert von 2022. Die Redaktion prognostiziert einen Aktienkurs von über 40 EUR zum Jahresende.Abschließend gibt die Redaktion eine Einschätzung zur Geschäftsentwicklung der einzelnen Segmente ab. Sie erwartet einen leichten Anstieg des Umsatzes in Deutschland, während Spanien enttäuscht. Italien verzeichnet ein Umsatzwachstum, aber das Ergebnis bleibt stagnierend. Frankreich bleibt ein Problemkind mit keinem Umsatzzuwachs und einem negativen Ergebnis. Die Redaktion erwartet, dass die tatsächlichen Zahlen von ihrer Einschätzung abweichen könnten.Die Redaktion schließt mit einer Zusammenfassung der aktuellen Marktsituation und der Erwartungen für das kommende Jahr. Sie verweist auf die Prognosen der Wirtschaftsexperten, die einen Rückgang des BIP für dieses Jahr erwarten. Für 2024 wird ein Rückgang der Inflation prognostiziert. Die Redaktion wünscht allen einen schönen Abend und speziell dem User "Kater" einen erholsamen Urlaub.

