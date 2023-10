Go-Ahead Group erhält Finanzierung von internationalem Bankenkonsortium - Wachstum und Dekarbonisierung im Fokus

Die Go-Ahead Group, eines der führenden Verkehrsunternehmen im Vereinigten Königreich, hat eine Finanzierung von einem internationalen Bankenkonsortium erhalten. Die Kreditfazilitäten wurden arrangiert und gezeichnet von der KfW IPEX-Bank, Rabobank und Standard Chartered, die als Joint Global Coordinators, Bookrunners, Underwriters und Initial Mandated Lead Arrangers fungieren. Zu den weiteren Kreditgebern gehören HSBC UK, Royal Bank of Scotland und Export Development Canada. Die Bankfazilitäten waren überzeichnet und wurden erfolgreich von einer Gruppe internationaler Banken syndiziert.Die neuen Kreditfazilitäten sollen eine langfristige Finanzierungsstruktur schaffen, um bestehende Kreditfazilitäten zu refinanzieren und das bestehende Geschäft zu unterstützen. Gleichzeitig sollen wesentliche Finanzmittel für die Umsetzung der Unternehmensstrategie der Go-Ahead Group in den nächsten fünf Jahren bereitgestellt werden. Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf einen langfristigen Dekarbonisierungsplan und das Wachstum, sowohl organisch als auch durch Akquisitionen.Go-Ahead ist einer der führenden öffentlichen Verkehrsbetriebe im Vereinigten Königreich und betreibt Bus- und Bahnbetriebe in Großbritannien, Singapur, Irland, Schweden, Norwegen, Deutschland und Australien. Das Unternehmen ist der größte Betreiber von Elektrobussen im Vereinigten Königreich und hat sich verpflichtet, seine Flotte bis 2035 auf ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge umzustellen.Die Finanzierung wurde von PwC Debt & Capital Advisory als Kreditberater unterstützt.In einer separaten Mitteilung gab CLAAS bekannt, dass das Unternehmen eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 850 Millionen Euro abgeschlossen hat. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre mit zwei einjährigen Verlängerungsoptionen. Die neue Kreditlinie ersetzt eine bestehende syndizierte Kreditlinie in Höhe von 500 Millionen Euro aus dem Jahr 2022. An der Transaktion nehmen 10 Banken als Mandated Lead Arranger teil, darunter BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank , HSBC und Rabobank.CLAAS ist ein weltweit führender Hersteller von Landtechnik und erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 4,9 Milliarden Euro. Die revolvierende Kreditfazilität dient der kurzfristigen Liquiditätssicherung des Unternehmens.Beide Finanzierungen zeigen das Vertrauen der Banken in die Wachstums- und Dekarbonisierungspläne der Go-Ahead Group und von CLAAS. Die Kreditfazilitäten ermöglichen es den Unternehmen, ihre strategischen Ziele zu erreichen und ihre Position in ihren jeweiligen Märkten weiter zu stärken.

