Epigenomics AG verkauft Vermögenswerte an New Day Diagnostics und passt Prognose für 2023 an

Die Epigenomics AG hat den Verkauf nahezu sämtlicher Vermögenswerte der Gesellschaft an das US-amerikanische Unternehmen New Day Diagnostics LLC erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen des Vertragsvollzugs erhielt Epigenomics eine Barzahlung in Höhe von 0,5 Mio. USD sowie eine Beteiligung an New Day Diagnostics. Zusätzlich hat das Unternehmen Anspruch auf weitere Zahlungen bis 2043. Der Vertrag sieht auch weitere mögliche Barzahlungen vor, abhängig vom Erreichen bestimmter Meilensteine und der Kommerzialisierung des blutbasierten Darmkrebs-Früherkennungstests Epi proColon "Next-Gen". Diese Zahlungen können bis zu 8,0 Mio. USD erreichen.Aufgrund des Vertragsvollzugs hat Epigenomics auch seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst. Das Unternehmen erwartet nun ein adjustiertes EBITDA (vor anteilsbasierter Vergütung) in einer Bandbreite von -4,5 Mio. EUR bis -5,5 Mio. EUR, im Vergleich zu -7,0 Mio. EUR bis -9,0 Mio. EUR zuvor. Die Anpassung resultiert hauptsächlich aus den Erlösen aus dem Vertrag mit New Day Diagnostics. Der erwartete Finanzmittelverbrauch für 2023 bleibt unverändert bei 7,0 Mio. EUR bis 9,0 Mio. EUR.Jens Ravens, Vorstand der Epigenomics AG, betonte, dass der Verkauf der Vermögenswerte den Aktionären Mehrwert bieten und die Weiterentwicklung des Darmkrebs-Früherkennungstests vorantreiben werde.Die Epigenomics AG ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von molekulardiagnostischen Produkten zur Früherkennung von Krebs spezialisiert hat. Mit dem Verkauf nahezu sämtlicher Vermögenswerte an New Day Diagnostics LLC soll die Schaffung von Mehrwert für die Aktionäre vorangetrieben werden. Die Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt die erwarteten Erlöse aus dem Verkauf wider.

Die Epigenomics Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 0,567EUR gehandelt.