SNP steigert Auftragseingang um 50% im Q3 2023 und erhöht Ausblick für das Gesamtjahr

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat ihre vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2023 bekannt gegeben und den Ausblick für das Gesamtjahr 2023 erhöht. Im dritten Quartal konnte das Unternehmen den Auftragseingang um rund 50 % auf ca. 60 Mio. € steigern, während der Umsatz um rund 29 % auf ca. 53,5 Mio. € wuchs. Das operative Ergebnis verbesserte sich deutlich auf ca. 4,5 Mio. €. In den ersten neun Monaten des Jahres beläuft sich der Auftragseingang auf rund 170 Mio. €, der Umsatz auf ca. 150 Mio. € und das operative Ergebnis auf rund 8 Mio. €.Das Management von SNP erhöht aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung den Ausblick für das Gesamtjahr 2023. Der Auftragseingang wird voraussichtlich zwischen 220 und 240 Mio. € liegen, der Umsatz wird am oberen Ende der kommunizierten Spanne von 190 bis 200 Mio. € erwartet und das operative Ergebnis wird voraussichtlich das obere Ende der kommunizierten Spanne von 5 bis 10 Mio. € erreichen oder sogar leicht darüber liegen.SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software für digitale Transformationen, automatisierte Datenmigrationen und Datenmanagement im SAP-Umfeld. Das Unternehmen verzeichnete signifikante Wachstumsraten bei allen wichtigen Finanzkennzahlen und eine hohe Marktakzeptanz seiner Software-Plattform CrystalBridge.Jens Amail, CEO von SNP, zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung des Unternehmens und betonte die steigende Wertschöpfung durch die Softwareplattform CrystalBridge. SNP hat langfristige, strategische Verträge mit immer mehr Unternehmen abgeschlossen und konnte 16 der 20 größten SAP-Systemintegratoren als Partner gewinnen.Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.400 Mitarbeiter an über 40 Standorten in 15 Ländern. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 173,4 Mio. €.Die Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate und einen detaillierteren Ausblick wird SNP am 26. Oktober 2023 veröffentlichen.Kontakt:Marcel WiskowDirector Investor RelationsTelefon: +49 6221 6425-637E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com

Die SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 36,25EUR gehandelt.