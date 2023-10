EU-Kommissar warnt Facebook vor manipulierten Inhalten bei Wahlen - Forderung nach schnellem Handeln!

EU-Industriekommissar Thierry Breton hat Facebook vor einer zu großen Anzahl von manipulierten Inhalten im Zusammenhang mit Wahlen gewarnt. In einem Brief an Meta-Chef Mark Zuckerberg, den Breton auf dem sozialen Netzwerk Bluesky veröffentlichte, heißt es, es gebe Berichte über eine beträchtliche Zahl von Fälschungen und manipulierten Inhalten im Zusammenhang mit den jüngsten Wahlen in der Slowakei. Einige dieser Inhalte seien immer noch online. Breton fordert von Facebook Informationen über die Maßnahmen, die das Unternehmen ergriffen hat, um Fälschungen einzudämmen, insbesondere im Hinblick auf bevorstehende Wahlen in der EU. Er erwartet eine Antwort innerhalb von 24 Stunden. In dem Brief wird jedoch auch anerkannt, dass Facebook mehr Faktenchecks durchführt. Bereits am Dienstag hatte Breton einen ähnlichen Brief an Twitter veröffentlicht. Breton drängt auch auf wirksame Maßnahmen gegen Falschinformationen im Zusammenhang mit der Lage in Israel.Plattformen wie Facebook, X und Google müssen nach einem neuen EU-Gesetz schärfer gegen illegale Inhalte wie Hass und Hetze im Netz vorgehen, sonst drohen ihnen hohe Geldbußen.Der Schauspieler Rafael Gareisen hat sich bereits vor einiger Zeit aus den sozialen Medien zurückgezogen und genießt es. Er bezeichnet die Abkehr von Social Media als befreiende Erfahrung. Gareisen hat seinen letzten sichtbaren Instagram-Post im März 2020 veröffentlicht, bei Twitter und X sind seine Einträge noch älter. Er sagt, dass es für ihn spannend war, sein Blickfeld wieder zu erweitern und den Fokus auf die kleinen schönen Dinge zu setzen, die ihm oft verborgen geblieben sind. Eine Rückkehr schließt er jedoch nicht aus.Gareisen ist derzeit im "Irland-Krimi" in der ARD-Mediathek zu sehen. Die neue Folge mit ihm als Film-Sohn von Désirée Nosbusch trägt den Titel "Blackout" und handelt von einer Zeugin mit lückenhaftem Gedächtnis.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 327,8EUR gehandelt.