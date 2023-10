BARCLAYS stuft UBS AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 16,00 auf 17,50 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Vor der anstehenden Quartalsberichtssaison der US-Banken habe er seine Prognosen für die europäischen Geldhäuser an die jüngsten Unternehmensziele angepasst, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daraus resultierten für die UBS um 26 beziehungsweise 13 Prozent niedrigere Schätzungen für das Vorsteuerergebnis der Jahre 2023 und 2024./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2023 / 19:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2023 / 19:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 23,72EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Amit Goel

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 17,50

Kursziel alt: 16,00

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m