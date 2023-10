Großbrand am Londoner Flughafen Luton: Flugverkehr eingestellt, Parkhaus teilweise eingestürzt

Der Londoner Flughafen Luton war für mehrere Stunden aufgrund eines Großbrands in einem Parkhaus geschlossen. Das Feuer hatte sich am Dienstagabend in der obersten Etage des Parkhauses ausgebreitet und wütete die ganze Nacht hindurch. Das Parkhaus war teilweise eingestürzt. Am Mittwochmorgen gab der Flughafen bekannt, dass der Flugverkehr am Nachmittag wieder aufgenommen werden sollte. Später wurde mitgeteilt, dass erste Passagiere wieder ins Terminal gelassen wurden.Bei dem Brand wurden vier Feuerwehrleute und ein Flughafen-Mitarbeiter ins Krankenhaus gebracht, da sie Rauch eingeatmet hatten. Videos in sozialen Medien zeigten Flammen und dicke Rauchwolken, die aus der obersten Etage des voll belegten Parkhauses aufstiegen. Ein Augenzeuge berichtete, dass zunächst nur ein einzelnes Fahrzeug brannte, aber innerhalb weniger Minuten stand die oberste Etage größtenteils in Flammen und es gab laute Explosionen von Autos.Der leitende Feuerwehrmann des Bedfordshire Fire and Rescue Service, Andrew Hopkinson, erklärte, dass sich während des Feuers bis zu 1500 Autos in dem Parkhaus befanden. Der Brand sei vermutlich von einem Dieselfahrzeug ausgegangen und habe sich schnell ausgebreitet. Es gibt keine Anzeichen für Brandstiftung. Es wurde festgestellt, dass keine Sprinkleranlage vorhanden war, die ansonsten positive Auswirkungen gehabt hätte. Es wird bereits mit dem Flughafen über den Einbau von Sprinkleranlagen in bestehenden und neuen Parkhäusern gesprochen.Laut BBC waren viele Reisende am Flughafen gestrandet, da sie entweder ihre Flüge nicht antreten konnten oder ihre Autos sich in dem brennenden Parkhaus befanden. Schätzungsweise waren mehrere Zehntausend Passagiere von den Flugausfällen betroffen.Insgesamt hat der Großbrand im Parkhaus des Londoner Flughafens Luton zu erheblichen Beeinträchtigungen geführt. Der Flugverkehr musste für mehrere Stunden eingestellt werden, Passagiere wurden aufgefordert, nicht anzureisen. Die Ursache des Feuers wird auf ein Dieselfahrzeug zurückgeführt, das sich schnell ausgebreitet hat. Es wird diskutiert, Sprinkleranlagen in bestehenden und neuen Parkhäusern einzubauen, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Viele Reisende waren vorübergehend gestrandet, da sie entweder ihre Flüge nicht antreten konnten oder ihre Autos in dem brennenden Parkhaus standen. Die genaue Anzahl der betroffenen Passagiere ist noch nicht bekannt, jedoch wird geschätzt, dass es sich um mehrere Zehntausend handelt.

Die easyJet Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 5,048EUR gehandelt.