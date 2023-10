Stabilus SE übernimmt DESTACO für 680 Mio. US-Dollar und stärkt sein Industrial-Automation-Geschäft

Die Stabilus SE, ein weltweit führender Anbieter von Motion-Control-Lösungen, hat eine Vereinbarung zum Erwerb des Industrial-Automation-Spezialisten DESTACO von der Dover Corporation unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt 680 Mio. US-Dollar und wird von Stabilus in bar bezahlt. Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen werden, vorbehaltlich üblicher Vollzugsbedingungen. DESTACO ist ein Unternehmen, das Komponenten und Lösungen in den Bereichen Automatisierung, Spanntechnik und Remote-Handling entwickelt und herstellt. Mit der Akquisition will Stabilus sein Industrial-Automation-Geschäft deutlich ausbauen. DESTACO erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 213 Mio. US-Dollar. Die Übernahme wird voraussichtlich zu einem erheblichen Umsatzanstieg und einer Erhöhung der bereinigten EBIT-Marge der Stabilus Gruppe führen. Für die Zukunft werden signifikante Umsatz- und Kostensynergien sowie Steuervorteile erwartet. Die Transaktion wird aus eigenen Barmitteln, einer ungenutzten revolvierenden Kreditfazilität und einer Brückenfinanzierung finanziert. Stabilus hat in den letzten Jahren bereits verschiedene Akquisitionen durchgeführt, um sein Geschäft auszubauen. Die Stabilus SE lädt Investoren und Analysten zu einer Webkonferenz ein, um über den Erwerb von DESTACO zu informieren. Die Konferenz findet am 12. Oktober 2023 statt.

