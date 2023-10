DAX - US-Konjunkturdaten am Nachmittag im Fokus

Der 50er-EMA ist oft die Anlaufmarke einer Erholung in der Extension im übergeordneten Abwärtstrend. Vorbörslich notiert der DAX am heutigen frühen Donnerstagmorgen im Bereich von 15.530 Punkten höher. Solange der DAX nun den 200er-EMA verteidigen kann, ist kurzfristig mit weiter steigenden Kursen bis zum 50er-EMA zu rechnen. Saisonal betrachtet ist im Oktober in US-Vorwahljahren mit einer Erholung von Anfang bis Mitte Oktober zu rechnen, mit in der Folge erneut fallenden Kursen bis Ende Oktober.

Am heutigen Donnerstag stehen vor allem US-Konjunkturdaten am Nachmittag im Fokus. So werden um 14:30 Uhr in den USA die Verbraucherpreise für September sowie US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Noch vor Börsenbeginn werden in Deutschland zudem die Großhandelspreise für September publiziert. Bei den Einzelaktien stehen unter anderem Südzucker, WaFd, Fast Retailing, Commercial Metals, Delta Air Lines, Fastenal und Walgreens Boots Alliance im Blick.