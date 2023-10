Trench Metals gibt Explorationspläne für das Uranprojekt Carter Lake bekannt

Vancouver, Kanada – 11. Oktober 2023 / IRW-Press / – Trench Metals Corp. (das „Unternehmen“) (TSXV: TMC, FWB: 33H2) freut sich, seinen detaillierten Explorationsplan für das Uranprojekt Carter Lake bekannt zu geben. Das Explorationsprogramm auf dem Uranprojekt Carter Lake wurde sorgfältig in zwei verschiedene Phasen gegliedert, die jeweils darauf abzielen, das Potenzial des Projekts zu maximieren und eine genaue geologische Kartierung sicherzustellen. Das Gesamtziel des umfassenden Programms besteht darin, das volle Potenzial des Projekts zu erschließen und wertvolle Einblicke in die geologischen Strukturen der Region zu gewinnen. Das Unternehmen verpflichtet sich zur Durchführung eines sorgfältig geplanten und umweltverträglichen Explorationsprogramms.

Phase 1: MT-Flugmessung

Die erste Phase des Programms umfasst eine magnetotellurische (MT) Flugmessung. Mit dieser hochmodernen Untersuchungstechnik werden die Tiefen des Grundgebirges und die geologischen Strukturen sowohl im Bereich der Diskordanz als auch im Grundgebirge genau kartiert. MT-Messungen können bekanntermaßen unterirdische Schichten in einem Bereich von mehreren Kilometern effektiv durchdringen. Diese Technologie bietet eine hervorragende Auflösung und ermöglicht es dem Unternehmen, Verwerfungen, Kontaktzonen und geologische Bereiche genau zu identifizieren.

Phase 2: Diamantbohrungen

Nach Abschluss der MT-Messung wird das Programm in die zweite Phase übergehen, die Diamantbohrungen beinhaltet. In dieser Phase sollen die beiden primären Zielzonen, TZ1 und TZ2, sowohl im Bereich der Diskordanz als auch im Grundgebirge erprobt werden. Das Programm umfasst zwei Standorte, an denen jeweils drei Bohrlöcher über 600 Meter niedergebracht werden sollen, insgesamt also 3.600 Bohrmeter. Dieser strategische Ansatz wird wertvolle Kernproben für eine eingehende Analyse liefern.

Das Unternehmen ist aktiv dabei, ein erfahrenes Explorationsteam auszuwählen, das diese Phasen des Programms leiten wird. Bei der Auswahl werden Fachkenntnisse und ein Engagement für den Umweltschutz im Vordergrund stehen.

Das Unternehmen ist bestrebt, eine transparente Kommunikation mit seinen Aktionären zu pflegen, während der Zeitplan für die Durchführung des Programms festgelegt wird. Es werden regelmäßig Updates zur Verfügung gestellt, um sicherzustellen, dass die Investoren während des gesamten Explorationsprozesses gut informiert bleiben.