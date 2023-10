Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei All for One Group ist am 18.12.2023.Der Kurs von All for One Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,75und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,92im Plus.8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 38,40das entspricht einem Minus von -0,90seit der Veröffentlichung.

Die All for One Group SE hat eine Verlängerung ihres bestehenden Aktienrückkaufprogramms angekündigt, mit der Möglichkeit, bis 2024 bis zu 100.000 eigene Aktien zurückzukaufen.

All for One Group SE verlängert Aktienrückkaufprogramm - Was Anleger wissen müssen

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer