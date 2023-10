Allianz erreicht Widerstand um 227 Euro

In diesem Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Widerstand bei 229 Euro zu rechnen. Zu beachten ist aber, dass sich die Aktien der Allianz weiterhin in einem Abwärtstrend befinden und sich auch der Gesamtmarkt aktuell lediglich in einer Erholung befindet. Zudem ist saisonal in US-Vorwahljahren eine Erholung bis Mitte Oktober normal, bevor es dann erneut bis Ende Oktober abwärtsgeht. Bei einem Abprall am Widerstand um 227 Euro nach unten, wäre zunächst ein weiterer Rücklauf zur Unterstützung bei 224,20 Euro zu erwarten.

Die Short-Position um 224 Euro wurde bei 227,50 Euro ausgestoppt.