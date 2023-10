Die Analysten der Citigroup sehen Siltronic aktuell vor einem Wendepunkt und bescheinigen dem Unternehmen starke langfristige Aussichten und steigende Margen. Sie setzen die Titel auf "Buy" von "Neutral". Die für Siltronic positiven Analystenkommentare häufen sich, nachdem bereits die Investmentbank Stifel Siltronic am 26. September auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 111 Euro festgesetzt hat. Analyst Jürgen Wagner misst der Aktie damit ein 31-prozentiges Kurspotenzial bei, obwohl diese 2023 mit aktuell 13 Prozent Plus bereits zu den besseren Werten im SDax zählt. Mit einem Aktienkurs nahe am Buchwert bei gleichzeitiger Bodenbildung der Preise für DRAM-Speicher sei das weitere Rückschlags-Risiko überschaubar.

Der positive Kommentar macht Siltronic begehrt. Die Aktien des Chipausrüsters rücken im SDax gestern um bis zu 10,4 Prozent auf 88,35 Euro vor. Im übergeordneten Bild war das Platzen der Übernahme auch der Beginn einer Abwärtssequenz. Diese erstreckte sich zeitlich vom 18. Januar 2022 bis 4. November 2022. In der Spitze gab der Kurs rund 63 Prozent nach und machte Siltronic zu einem „Turnaround“ Kandidaten. Nach dem partiellen Tief am 13. Oktober 2022 bei 51,65 Euro hat die Notierung auch wieder 69 Prozent auf 87,25 Euro zulegen können. Nach der Bildung eines Tops am 8. Februar 2023 näherte sich der Kursverlauf aufgrund der schlechten Nachrichten aus der Halbleiterbranche dem Unterstützungsbereich rund um das Level von 56,40 Euro an. Der aktuelle Kursanstieg führt zum Test des gewichtigen Widerstandes auf Höhe von 87,25 Euro. Gelingt in den folgenden Wochen der Durchbruch, ist der Weg bis zum Level von 100,00 Euro frei. Das Unternehmen ist nicht mehr teuer, nachdem das erwartete KGV 2023 aktuell bei 13,37 liegt.

Siltronic AG (Tageschart in Euro) Tendenz: