SAN FRANCISCO, 12. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- Rasa, ein führender Anbieter von Conversational AI-Technologie, kündigte heute die Einführung seiner neuen generativen KI-Plattform an. "Dank Rasa wird generative KI Unternehmen zum ersten Mal auf transparente, steuerbare und vertrauenswürdige Weise zugänglich gemacht. Rasa reduziert die Komplexität bei der Entwicklung von KI-Assistenten auf ein Minimum und sorgt gleichzeitig mit einer intuitiven Benutzeroberfläche für eine einfache Handhabung im gesamten Unternehmen", so Soufiane Houri, Chief Product Officer bei Rasa.

Erleben Sie die vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung hier: https://www.multivu.com/players/English/9205751-rasa-launches-innovative-generative-ai-platform/

Mit der einzigartigen Kombination von Conversational AI und generativer KI, wie sie nur auf der Rasa Plattform zu finden ist, wird Unternehmen eine neue Art der Interaktion mit Kunden ermöglicht, die natürlich und reibungslos ist und damit die Kundenbindung und -erfahrung erheblich verbessert. In Branchen wie dem Banken- und Versicherungswesen, sowie der Telekommunikationsbranche ist die Fokussierung auf ein optimiertes dialogorientiertes Kundenerlebnis unerlässlich:1 "Die neueste Plattform von Rasa stellt einen revolutionären Fortschritt im Bereich der Conversational AI dar. Sie verbindet mühelos Benutzerfreundlichkeit mit fortschrittlichen Funktionen und ermöglicht es uns, das Potenzial von Large Language Models sicher zu nutzen und ein noch intuitiveres Gesprächserlebnis für unsere Kunden zu schaffen." meint Franz Weisenburger, Leiter Innovation bei der Deutschen Telekom Service.

Das Herzstück der Rasa-Plattform ist CALM (Conversational AI with Language Models), ein generative KI-gestützter Ansatz für die Erstellung von Assistenten, der durch Kontextverständnis die Sprachgewandtheit der Assistenten drastisch verbessert und die Komplexität bei der Erstellung erheblich reduziert. CALM nutzt die Fähigkeit von Sprachmodellen, logische Schlussfolgerungen zu ziehen und ermöglicht es Unternehmen, intelligentere und zuverlässigere Assistenten zu entwickeln. Diese Assistenten navigieren automatisch durch vorher festgelegte Geschäftslogiken oder Prozessabläufe und ermöglichen es Kunden, Aufgaben auszuführen und hilfreiche Informationen abzurufen, in bestimmten Fällen sogar gleichzeitig. So können Sie Ihren Kunden stets ein natürliches Gesprächserlebnis bieten, das mit den Unternehmensrichtlinien übereinstimmt und Ihrer Marke treu bleibt.