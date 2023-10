Nachdem der Kurs der Amazon-Aktie (ISIN: US0378331005) wegen des Zinsanstieges im Gleichklang mit anderen US-Tech-Werten am Jahresanfang 2023 eingebrochen war, konnte sich die Aktie wieder deutlich erholen. Notierte die Aktie noch am 7. Januar 2023 bei 81,44 US-Dollar (USD), so wurde sie am 15. September 2023 beim Jahreshoch von 145,86 USD gehandelt, um danach wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 132,30 USD nachzugeben.

Nach der Einführung von Werbung auf der Streamingplattform Prime Video, die zu einer erheblichen Umsatzsteigerung führen könnte, bekräftigten die Experten der UBS mit einem Kursziel von 180 USD ihre Kaufempfehlung für die Amazon-Aktie.