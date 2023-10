KfW Capital feiert am kommenden Sonntag, den 15.10.2023, das fünfjährige Jubiläum: Seit Start im VC-Markt hat KfW Capital mit Unterstützung des ERP-Sondervermögens, des Zukunftsfonds und Mitteln der KfW bereits in über 100 VC-Fonds mehr als 1,9 Mrd. EUR investiert. Damit gehört KfW Capital zu den größten VC-Fondsinvestoren in Europa und stärkt im Bundesauftrag nachhaltig das VC-Ökosystem in Deutschland, indem Start-ups und innovative Technologieunternehmen durch kapitalkräftigere VC-Fonds besseren Zugang zu Kapital erhalten. Die VC-Fonds, an denen KfW Capital beteiligt ist, investieren mehr als das 4-fache des von KfW Capital eingebrachten Kapitals in Start-ups und innovative Technologieunternehmen in Deutschland. Insgesamt finanzierten die VC-Fonds bereits mehr als 1.900 Start-ups; rd. die Hälfte der erreichten Start-ups sind im Tech-Bereich aktiv, mehr als ein Drittel arbeitet an besonders "nachhaltigen" Innovationen - in den Bereichen Mobilität, Medizin, Wasserstoff, Bioökonomie, Kreislaufwirtschaft, Klimatechnologie, KI (Künstliche Intelligenz) und Quantentechnologie.

"Wir leben im Jahrzehnt der Entscheidung, um den Wandel zu einer nachhaltigen, digitalen und resilienten Wirtschaft und Gesellschaft erfolgreich zu bewältigen. Mit KfW Capital haben wir seit fünf Jahren einen auf Venture Capital spezialisierten, hoch professionellen Fondsinvestor zur Seite, der die Finanzierungsbedingungen für Start-ups und innovative Technologieunternehmen wesentlich verbessert: Beteiligungen an über 100 VC-Fonds und damit mittelbar an mehr als 1.900 Start-ups sind ein großartiger Erfolg. Mit Unterstützung des Bundes tragen wir so dazu bei, die für den Standort Deutschland so wichtige Innovationskraft zu steigern", sagt Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW und Aufsichtsratsvorsitzender von KfW Capital.



"Für die Gründung von KfW Capital hätte es im Rückblick betrachtet keinen besseren Zeitpunkt geben können: Die Dringlichkeit der nachhaltigen und digitalen Transformation ist seit 2018 stetig deutlicher geworden, und damit auch die Notwendigkeit, den Venture Capital-Markt entsprechend zu stärken, um die Finanzierungssituation von innovativen Start-ups zu fördern. Als wichtiger Investor in VC-Fonds sind wir verlässlicher und professioneller Partner des gesamten VC-Ökosystems, in konjunkturell guten und auch in schwierigen Zeiten", sagt Dr. Jörg Goschin, Geschäftsführer von KfW Capital.

"Mit dem 'Mehr' an Aufgaben ist auch KfW Capital als Unternehmen in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Nur so konnten wir unseren Auftrag der nachhaltigen Stärkung des VC-Ökosystems gut umsetzen. Dabei achten wir auch auf Diversität, denn das ist für uns die Basis eines starken Teams. Beispielsweise ist unser interdisziplinäres Team inzwischen zu fast 50 Prozent weiblich", sagt Alexander Thees, Geschäftsführer von KfW Capital.



Mit Markteintritt war das Zusagevolumen von 200 Mio. EUR. das Ziel. Seitdem sind die Aufgaben kontinuierlich gestiegen - und in diesem Jahr plant KfW Capital mit Unterstützung des ERP-Sondervermögens und des Zukunftsfonds sowie mit Mitteln der KfW rd. 500 Mio. EUR in VC-Fonds zu investieren. Neben der Investmenttätigkeit ist KfW Capital auch "Produkt- und Marktentwickler": KfW Capital strukturierte während der Pandemie für den Bund in kürzester Zeit das 2 Mrd. EUR-Paket für Start-ups und führte die erste Säule, die sogenannte Corona Matching Fazilität, anschließend gemeinsam mit dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) durch. Im Auftrag des Bundes koordiniert KfW Capital derzeit in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und dem Bundesministerium der Finanzen den auf mehr als 10 Mrd. EUR anwachsenden Zukunftsfonds, dessen einzelne Bausteine das VC-Ökosystem deutlich stärken und zusätzlich substanziell privates Kapital hebeln. Bereits sechs Bausteine sind erfolgreich im Markt eingeführt ( Der Zukunftsfonds (kfw-capital.de) (https://www.kfw-capital.de/Investmentfokus/Zukunftsfonds/) .

KfW Capital investiert konjunkturunabhängig, marktmäßig und branchenagnostisch über die beiden Flagship-Programme "ERP-VC-Fondsinvestment" und "ERP/Zukunftsfonds-Wachstumsfazilität". Mit der seit Juni angebotenen Climate Transition Fazilität investiert der Fondsinvestor ebenfalls zu pari-passu Bedingungen mit weiteren Investoren zudem zum ersten Mal gezielt in einen Sektor (Climate Tech), um insbesondere bei den für Deutschland wichtigen Klimatechnologien einen Boost zu erreichen. Entsprechend diversifiziert ist das Portfolio: Rund 44 % der VC-Fonds, in denen KfW Capital investiert ist, haben ihren Fokus auf ICT, 22 % auf Life Science und 5 % auf Industrial Tech. 29 % investieren branchenübergreifend. Nahezu alle VC-Fonds, in denen KfW Capital investiert ist, verfügen über eine ESG-Policy.



Weitere Informationen zu KfW Capital, den Investmentprogrammen sowie zum VC-Fondsportfolio von KfW Capital finden Sie auf http://www.kfw-capital.de .

Auf Dossier über KfW Capital, die Beteiligungstochter der KfW Bankengruppe | KfW Stories (https://www.kfw.de/stories/dossier-kfw-capital.html) finden Sie Interviews mit Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner über die Bedeutung von Wagniskapital für den Standort Deutschland. Außerdem finden Sie ein Gespräch mit den beiden Geschäftsführern von KfW Capital Dr. Jörg Goschin und Alexander Thees über KfW Capital.



