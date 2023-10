Cathie Wood: Hat sie bei der PagerDuty-Aktie ins fallende Messer gegriffen?

Die US-amerikanische Starinvestorin Cathie Wood griff hier im übertragenen Sinne wohl ins fallende Messer: Sie kaufte PagerDuty-Aktien im Wert von knapp acht Millionen US-Dollar, obwohl das Cloud- und Softwareunternehmen kurz zuvor eine eher negative Unternehmensnachricht veröffentlicht hatte. Zuerst hatte TheStreet darüber berichtet.

Konkret kündigte PagerDuty am 9. Oktober die Ausgabe neuer Anleihen an, um mit dem Erlös unter anderem den Rückkauf alter Anleihen zu finanzieren. Der Emissionserlös aus der vorrangigen Wandelanleihe in Höhe von 350 Millionen US-Dollar, die 2028 fällig wird, soll außerdem "als Betriebskapital oder für andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich potenzieller Übernahmen und strategischer Transaktionen", teilte das Unternehmen mit.