Service-Roboter-Absatz steigt weltweit um 48 Prozent - Personalmangel treibt die Nachfrage

Frankfurt (ots) - Die Zahl der Service-Roboter für den professionellen Einsatz

ist weltweit um 48 % auf insgesamt 158.000 verkaufte Einheiten gestiegen.

Personalmangel veranlasst viele Unternehmen dazu, mit Service-Robotern zu

automatisieren.



"Die Service-Roboter-Branche entwickelt sich rasant", sagt Marina Bill,

Präsidentin der International Federation of Robotics (IFR). "Der Mangel an

Fachkräften und die Schwierigkeit, Servicestellen mit Personal zu besetzen,

steigern die Nachfrage. Die IFR hat weltweit fast 1.000 Anbieter von

Servicerobotern identifiziert, die automatisierte Dienstleistungen anbieten."





Top-5 Anwendungen für professionelle Service-Roboter nach VerkaufszahlenAuf mobile Roboterlösungen in Transport und Logistik entfällt der größteMarktanteil: Mehr als jeder zweite professionelle Service-Roboter wird für denTransport von Waren oder Gütern eingesetzt. Mit gut 86.000 verkauften Einheitenstieg der Absatz im Jahr 2022 in diesem Segment um 44 %. Besonders dynamischentwickelten sich der Absatz von Robotern, die in offenen Innenräumen mitPublikumsverkehr arbeiten: Die Zahl stieg um 78 % auf knapp 37.300 verkaufteEinheiten. Viele dieser Roboter werden für die Lieferung von Speisen undGetränken in Restaurants eingesetzt.Roboter im Hotel- und Gastgewerbe erfreuen sich einer stark steigendenNachfrage: Im Jahr 2022 werden mehr als 24.500 Einheiten (+125%) verkauft.Roboter als mobile Stationen für Informationen und Telepräsenz machen denGroßteil dieser Sparte aus.Die Verkäufe von Medizinrobotern gingen um 4 % auf etwa 9.300 Stück zurück. Fast4.900 Operationsroboter (+ 5 %) wurden verkauft, der Absatz von Robotern für dieRehabilitation und nichtinvasive Therapie fiel aber um 16 % auf 3.200 Stück.Der Absatz von Robotern in der Landwirtschaft stieg mit fast 8.000ausgelieferten Einheiten um 18 %. Mehr als 5.800 Roboter (+ 9 %) wurden fürlandwirtschaftliche Aufgaben wie Melken und Stallreinigung verkauft. Der Mangelan Arbeitskräften in landwirtschaftlichen Regionen und der Trend zu einernachhaltigeren Landwirtschaft machen Service-Roboter zu einem wichtigen Akteurauf diesem Markt.Die Zahl der professionellen Reinigungsroboter stieg um 8 % und erreichte fast6.900 verkaufte Einheiten. Bodenreinigung ist hier mit einem Plus von 10 % und4.900 verkauften Einheiten die am stärksten nachgefragte Anwendung. Diesentspricht mehr als 70 % der Auslieferungen in dieser Anwendungsgruppe.Service-Roboter für den privaten und häuslichen EinsatzService-Roboter für den privaten und häuslichen Einsatz werden in sehr großenStückzahlen für einen großen Verbrauchermarkt produziert. Damit unterscheidet