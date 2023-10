CLARK übernimmt Maklergeschäft von Simplesurance (FOTO)

Frankfurt / Berlin (ots) - Der Versicherungsmakler Simplesurance Broker GmbH

gehört ab sofort zu CLARK, einem der führenden europäischen Insurtechs. Durch

die Übernahme baut CLARK seine Makleraktivitäten in Deutschland weiter aus und

ergänzt den eigenen Kund:innenstamm von über 600.000 Kund:innen hierzulande.

CLARK ist ein Portfolio-Unternehmen der Allianz X.



Die simplesurance Broker GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der

simplesurance GmbH, welche seit September 2022 zu Allianz Partners gehört, ist

einer der führenden Anbieter von Embedded Insurances in den Bereichen

Automotive, Bancassurance, E-Commerce und Travel. Mit Hilfe modernster

Technologie ermöglicht simplesurance Unternehmen maßgeschneiderte

Versicherungsprodukte schnell und einfach zu integrieren und globale Rollouts

mit minimalen IT-Investitionen zu realisieren. Der Transfer des Maklergeschäfts

stellt einen strategischen Schritt für beide Unternehmen dar:





"Mit der Übernahme des Maklergeschäfts von simplesurance bauen wir unsererfolgreiches Deutschlandgeschäft weiter aus und stärken unsere Position imMarkt. Wir freuen uns darauf, das Team bei uns begrüßen zu dürfen und gemeinsamunsere Vision, der am schnellsten wachsende und effizientesteVersicherungsmakler in Europa zu werden, voranzutreiben", erklärt ChristopherOster, CEO CLARK und Co-Founder.Das Maklergeschäft wird vollständig in die CLARK Unternehmensgruppe integriert,das Team von "Schutzklick Makler" bleibt am Standort Berlin in den BereichenKundenservice und -beratung tätig. Damit schließt CLARK nach der Übernahme vonUB Partner in der Schweiz und Anorak in UK die dritte Akquisition in den letztenzwölf Monaten erfolgreich ab.CLARK baut den Versicherungsexperten in der HosentascheIm Jahr 2015 erkannten Marco Adelt (Geschäftsführer Deutschland), Chris Lodde(Geschäftsführer International) und Christopher Oster (CEO) die Chancen derDigitalisierung für die Versicherungsbranche und gründeten CLARK. In den letztenacht Jahren hat CLARK internationale Investoren wie Allianz X, Tencent, WhiteStar Capital und Portag3 angezogen und mehr als 170 Millionen Euro eingesammelt.Im November 2021 wurde das Frankfurter Insurtech durch die Integration derfinanzen-Gruppe zu einem Unicorn. Das im Frühjahr 2022 formierte Insurtech hatnun mehr als 2 Millionen Kund:innen.Über die simplesurance GmbHDie simplesurance GmbH, mit Hauptsitz in Berlin und weiteren Teams in München,Lissabon, Tokio, Mumbai und Paris, ist ein führender Anbieter von integriertenVersicherungen in sich schnell verändernden Ökosystemen wie Mobility,E-Commerce, Travel, FinTech und Banking. Namhafte Unternehmen nutzen dieTechnologie von simplesurance, um Versicherungen in ihre Customer Journeyeinzubinden, das gesamte Kundenerlebnis zu verbessern und in über 30 Ländern aufeinfache und intelligente Weise einen Mehrwert zu schaffen.Als 100% Tochtergesellschaft von Allianz Partners, entwickelt die simplesuranceGmbH den Global Connectivity Player mit transparenten und effizientenVersicherungsdienstleistungen, um Kunden und Unternehmen überall und jederzeitzu verbinden. Dies erfolgt mit modernster Technologie, die simplesurance seit2012 mit über 140 Mitarbeitern kontinuierlich entwickelt.Über die CLARK GroupDie CLARK Group ist eines der weltweit führenden Insurtechs mit dem Ziel, derVersicherungsmakler in Europa zu werden, der am schnellsten wächst und ameffizientesten ist. Das Insurtech bietet dafür eine mobile App, dank der dieKunden:innen auf bequemste Weise ihre Versicherungen digital verwalten,vergleichen und verbessern können. Die CLARK Group wird von Investoren wieAllianz X, Portage, White Star Capital, Yabeo und Tencent unterstützt. Unter demDach der CLARK Group finden sich rund 30 Marken, die mehr als 2 MillionenKund:innen die bestmögliche Versicherungserfahrung bieten. Von den Offices inFrankfurt (Headquarter), Berlin, Saarbrücken, Bristol, Amsterdam, Wien, Parisund Zürich gestalten über 700 Mitarbeitende eine digitale Versicherungswelt.Pressekontakt:CLARK Pressestellemailto:presse@clark.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/139186/5623954OTS: Clark Germany GmbH