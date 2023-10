Die Gyeonggi Content Agency wirbt auf der Frankfurter Buchmesse 2023 für die Verlage der Provinz Gyeonggi

SEOUL, Südkorea, 12. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- Die Provinz Gyeonggi wird zusammen mit der Gyeonggi Content Agency (GCA) einen Pavillon der Provinz Gyeonggi auf der Frankfurter Buchmesse 2023, der größten Buchmesse der Welt, einrichten, um die Teilnahme von 10 Unternehmen für geistige Eigentumsrechte an Geschichten in Gyeonggi-do zu unterstützen.

Die vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels veranstaltete Frankfurter Buchmesse, die größte Buchmesse der Welt, feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Im Jahr 2022 nahmen mehr als 93.000 Verlage aus 121 Ländern und rund 180.000 Besucher an dieser Messe teil. Mit einem Anteil von rund 25 % am jährlichen Urheberrechtsgeschäft ist sie gemessen am Transaktionsvolumen die weltweit führende Buchhandelsveranstaltung.

Die GCA erklärte: „Dies ist eine wichtige Gelegenheit, die ausgezeichneten Inhalte der im Bereich des geistigen Eigentums tätigen Unternehmen der Provinz Gyeonggi, darunter Verlage und Webtoons, weltweit bekannt zu machen und die Trends im Bereich der Publikationskulturinhalte zu erkennen. Wir werden uns auch in Zukunft bemühen, weitere Gelegenheiten zur Teilnahme zu bieten."

Um die herausragenden Leistungen der Content-Unternehmen der Provinz Gyeonggi zu würdigen und sie bei der Erschließung ausländischer Märkte zu unterstützen, plant die GCA außerdem die Einrichtung eines weiteren Pavillons der Provinz Gyeonggi auf der Asia TV Forum & Market Veranstaltung in Singapur vom 6. bis 8. Dezember 2023.

