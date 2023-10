Die heutigen Daten zur Inflation in den USA werden für die Aktien-Märkte entweder ein goldilocks-Szenario (beste aller Welten, so erwartet von Goldman Sachs) - oder es wird das vorläufige Ende der Rally sein! Denn derzeit dominiert der "dovishe Trade", also die Auffassung, dass die Fed die Zinsen nicht mehr anheben wird, weswegen Aktien steigen, der Dollar und Renditen aber fallen. Aber die gestrigen US-Erzeugerpreise erhöhen das Risiko einer höheren Inflation, die sich in den Daten heute zeigen könnte - und damit käme dann doch wieder Zinsanhebungen ins Spiel, die von einigen US-Notenbankern unnötigerweise schon voreilig vom Tisch genommen worden sind unter Verweis auf die steigenden Renditen. Zuletzt aber haben sich die financial conditions wieder deutlich gelockert - die Basis für einen weiteren Schub der Inflation..

Hinweise aus Video: