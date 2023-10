Internationaler Automobilzulieferer HELLA investiert in modernen, nachhaltigen Unternehmenssitz in Lippstadt (FOTO)

Lippstadt (ots) - Modern, nachhaltig und repräsentativ - der unter der Dachmarke

FORVIA agierende internationale Automobilzulieferer HELLA mit Sitz in Lippstadt

errichtet an seinem Hauptsitz an der Rixbecker Straße eine neue

Unternehmenszentrale. In den Neubauten, welche den Namen CELLS (Center for

Electronics, Lighting and Lifecycle Solutions) tragen werden, vereint HELLA

zukünftig alle Forschungs-, Entwicklungs- und Verwaltungsfunktionen des

Standortes Lippstadt. Teil des Projekts ist auch die Verbesserung der

Infrastruktur und Aufenthaltsqualität auf dem Gesamtareal sowie Maßnahmen zum

CO2-neutralen Betrieb. Das auf Bau und Immobilien spezialisierte

Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE unterstützt HELLA im Bereich der

Strategieberatung, der Flächenbedarfsplanung sowie in der Betreuung eines

Architektenauswahlverfahrens. Der Rahmenplan für den neuen Unternehmenssitz soll

bis Ende 2023 fertiggestellt sein. Die entsprechenden behördlichen

Baugenehmigungen vorausgesetzt sollen die ersten Gebäude bereits 2025 bezogen

werden.



Das HELLA Areal mit einer Gesamtfläche von rund 150.000 Quadratmetern befindet

sich im Zentrum Lippstadts zwischen der Altstadt und dem Campus der Hochschule

Hamm-Lippstadt. Bei der Neugestaltung der Unternehmenszentrale wird daher großer

Wert auf die Verbesserung der Infrastruktur und auf eine stärkere Vernetzung des

Geländes mit dem städtischen Umfeld gelegt. So sollen entlang der Gleise der

Westfälischen Landes-Eisenbahn (WLE), die das Gelände queren, neue Rad- und

Fußwege entstehen. Der grüne Campus wird so konzipiert, dass er die

Aufenthaltsqualität für die Beschäftigten, aber auch für die Studierenden der

benachbarten Hochschule sowie für die Anwohner:innen und Besucher:innen der

Stadt verbessert.