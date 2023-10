Kavalan kehrt zur Whisky Live Paris zurück und stellt exklusive Whiskys für den französischen Markt vor

Taipeh (ots/PRNewswire) - Taiwans führende Whisky-Destillerie freut sich, ihre

erneute Teilnahme an der diesjährigen Whisky Live Paris (21. bis 23. Oktober)

anzukündigen, nachdem sie 2021 nach einjähriger Abwesenheit aufgrund der

Pandemie zurückkehren wird.



Gäste haben in diesem Jahr die exklusive Gelegenheit, am Stand Whiskys zu

verkosten, die speziell für den anspruchsvollen französischen Markt kuratiert

wurden: