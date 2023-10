Studienvorstellung auf der herCAREER Expo 2023 Zukunft des Recruitings ist gleichstellungsorientiert / Bundesstiftung Gleichstellung präsentiert Kurzstudie auf Frauenkarrieremesse in München (FOTO)

Berlin/München (ots) - Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Mehr

Erwerbstätigkeit von Frauen gilt als wirksames Mittel, um dem Mangel

entgegenzusteuern. Doch viele Unternehmen versäumen es, Frauen geeignet

anzusprechen. Dies beginnt häufig bereits in der Phase der Personalgewinnung.

Wie kann Recruiting von Anfang an gleichstellungsorientiert und

diskriminierungsfrie gelingen?



Mit der Studie "Operationalisierbarkeit der Konzeption ,Wege zur

Diskriminierungsfreiheit von Unternehmen' des djb für den Bereich der

Personalrekrutierung" zeigen die Autorinnen Dr. Verena Tobsch und Dr. Tanja

Schmidt im Auftrag der Bundesstiftung Gleichstellung Optionen auf, wie

unbewusste und verdeckte Mechanismen, die zum Beispiel Frauen bereits im

Recruiting-Prozess benachteiligen, aufgedeckt werden können. Anhand konkreter

Handlungsempfehlungen bietet die Studie Unternehmen Lösungen an, ihre

Personalgewinnung geschlechtergerecht zu gestalten. Dabei werden auch die

Möglichkeiten KI-basierter Auswahlverfahren kritisch unter die Lupe genommen und

Chancen und Schwachstellen dargelegt. Die Studie steht unter

http://www.bundesstiftung-gleichstellung.de zum Download zur Verfügung.